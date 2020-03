Huis clos (Jean-Paul Sartre / Jean-Louis Benoit)

Frasques vague­ment métaphysiques

C’est un lieu imper­son­nel, quelques meubles recou­verts de bâches pro­tec­trices en plas­tique noir. La pièce est pri­vée de miroirs et de livres ; on n’y trouve semble-t-il qu’un bronze de Bar­be­dienne et un coupe-papier. Le pre­mier per­son­nage intro­duit, un jour­na­liste, semble savoir à quelle situa­tion il a affaire : il cherche les ins­tru­ments de tor­ture, déclare ne pas avoir peur.

Les défunts sont ici conduits à com­pa­raître au tri­bu­nal d’eux-mêmes : ils s’interrogent sur leur état, sur leur réunion, sur leur éven­tuelle culpa­bi­lité. On alterne des temps de cris­pa­tion et des moments d’épuisement : le pro­pos explore dif­fé­rents aspects de la vie ter­restre des pro­ta­go­nistes, entre autres parce qu’ils ont visi­bi­lité sur leurs funé­railles, voire sur leur postérité.

Ces trois-là se narguent, se jalousent, s’unissent, s’opposent, connaissent des crises qui les révèlent. Les répliques sont pesantes, déli­bé­ré­ment assour­dies de sou­ve­nirs et d’absence de pro­jets. Dans ce cli­mat de ten­sions per­ma­nentes, les comé­diens rendent le texte hon­nê­te­ment, avec un enga­ge­ment salu­taire et assez effi­cace. La mise en scène laisse res­pi­rer la pièce, sans témoi­gner de trou­vailles notables mais sans jamais tra­hir l’auteur.

Une réa­li­sa­tion sans failles et sans ambages. Un spec­tacle sûr, don­nant à médi­ter sur notre valeur post­hume. Sans doute le texte sature-t-il la repré­sen­ta­tion, au point de ne conduire qu’à une médi­ta­tion vague­ment méta­phy­sique, dont le sta­tut demeure incer­tain. Nous ne vivons pas une époque existentialiste.

chris­tophe gio­lito & manon pouliot

Huis clos

de Jean-Paul Sartre

mise en scène Jean-Louis Benoit

Avec Marianne Bas­ler, Mathilde Char­bon­neaux, Maxime d’Aboville, Antony Cochin.

Lumières Jean-Pascal Pracht ; Cos­tumes Marie Sar­toux Col­la­bo­ra­tion artis­tique et régie pla­teau Antony Cochin

Créa­tion du 29 jan­vier au 9 février 2020 au Théâtre de l’Epée de Bois à Paris Car­tou­che­rie, Route du Champ de Manœuvre 75012 Paris Infor­ma­tions Billet­te­rie : 01 48 08 39 74.

Du mer­credi au samedi à 20h30 Samedi et dimanche à 17h.

Du 04 au 09 février 2020 :du mardi au samedi à 20h30 Samedi et dimanche à 17h.

Du 12 au 14 février 2020 à la Comé­die de Picar­die à Amiens.

Du 25 août au 26 sep­tembre 2020 au Théâtre Déja­zet à Paris.

Du mardi au samedi à 20h30 Mati­née samedi à 17h

http://www.dejazet.com/spectacles/huit-clos/

Pro­duc­tion : La Com­pa­gnie de Jean-Louis Benoit – Copro­duc­tion: Comé­die de Picardie.

En co-réalisation avec le Théâtre de l’Epée de Bois et le Théâtre Déjazet.

La com­pa­gnie de Jean-Louis Benoit est conven­tion­née par la DRAC Ile-de-France.

Avec la par­ti­ci­pa­tion artis­tique du Jeune Théâtre National.