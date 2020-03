Un parfum de désir et de don : les traversées d’Anna Pizzolante — entretien

Atten­tive aux êtres comme aux pay­sages, Anna Piz­zo­lante les enve­loppe d’une lumière étrange qui les trans­fi­gure et les fait muter mais sans les défor­mer pour autant. La pho­to­graphe remonte des traces hors nos­tal­gie — ce qui n’empêche pas de rêver à un éter­nel retour dans ce qui tient d’un laby­rinthe optique.

Péné­trant, il est propre à pro­duire une fas­ci­na­tion inquiète et un pont entre le passé et le pré­sent. Il y a là des tra­ver­sées — subrep­tices ou irrup­tives — en un tra­vail sub­til entre pans, lam­beaux et entre­lacs qui nous regardent comme le “petit pan de mur jaune” regar­dait Bergotte.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

En pre­mier lieu ma fille, mais je dois avouer que je ne suis pas vrai­ment du matin. Selon la sai­son et la météo, la lumière d’un lever de soleil par exemple.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Je les vis aujourd’hui.

A quoi avez-vous renoncé ?

A rien d’important, juste des petites choses de la vie. Je ne regrette rien.

D’où venez-vous ?

Je viens d’un petit vil­lage des Pouilles, dans le sud de l’Italie où je suis née.

Qu’avez-vous reçu en dot ?

L’amour, le par­tage, la famille.

Un petit plai­sir – quo­ti­dien ou non ?

Pleins. La liste est longue.

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres pho­to­graphes ?

Je pense que chaque pho­to­graphe se dis­tingue de l’autre, ne serait-ce que par la manière de cadrer un même sujet, de lui ame­ner de la lumière, de trai­ter l’image….

Com­ment définiriez-vous votre approche de votre propre por­trait ?

Cela dépend de la période, vous l’avez assez bien défi­nie dans l’analyse de mon tra­vail photographique.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Dif­fi­cile à dire. Je suis née dans un monde d’images.

Et votre pre­mière lec­ture ?

Cela remonte à bien long­temps. J’hésite entre « Le club des cinq et les Schtroumpfs.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Je suis très ouverte ques­tion musique. D’ailleurs, j’ai eu l’occasion de jouer dans plu­sieurs for­ma­tions rock métal et punk (au chant plus particulièrement.).Mais la musique, en ce qui me concerne, peut varier selon les humeurs, du hip hop au blues, du métal au punk… J’essaie depuis long­temps de décou­vrir le jazz.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

“Le parfum”.

Quel film vous fait pleu­rer ?

Beau­coup, je pleur très faci­le­ment en regar­dant un film.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Une femme avec ses défauts et ses avantages.

A qui n’avez vous jamais osé écrire ?

Mon papa, je pense.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

La région du Salento ( Les Pouilles, Italie).

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Jean Revil­lard, car il m’a appris la photographie.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Je ne suis pas dans une attente de rece­voir. Mon anni­ver­saire n’est pas des plus impor­tants. Mais j’apprécie les petites atten­tions inattendues.

Que défendez-vous ?

J’aime l’idée d’être huma­niste, ce qui me donne envie de me pen­cher sur beau­coup de causes. Actuel­le­ment, je m’intéresse de manière géné­ral au cli­mat, plus par­ti­cu­liè­re­ment aux res­sources naturelles.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : « L’amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas ?»

Je ne suis pas d’accord avec cette phrase. Elle ne me cor­res­pond pas. Je donne de l’amour quand celui-ci est partagé.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : « La réponse est oui mais qu’elle est la ques­tion ? »

Vous pou­vez répé­ter la ques­tion ? (Les Inconnus)

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

C’est une ques­tion qui me donne envie de vous en poser.

Entre­tien et pré­sen­ta­tion réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 9 mars 2020.