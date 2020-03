Florence Jou, Alvéoles Ouest

Didier Ayres est né le 31 octobre 1963 à Paris et est diplômé d’une thèse de troi­sième cycle sur B. M. Kol­tès. Il a voyagé dans sa jeu­nesse dans des pays loin­tains, où il a com­mencé d’écrire. Après des années de recherches tant du point de vue moral qu’esthétique, il a trouvé une assiette dans l’activité de poète. Il écrit aussi pour le théâtre. L’auteur vit actuel­le­ment en Limou­sin. Il dirige la revue L’Hôte avec sa com­pagne. Il chro­nique sur le web maga­zine La Cause Lit­té­raire.

Pour décrire briè­ve­ment mon impres­sion du livre que Flo­rence Jou a écrit lors de sa rési­dence au Grand Café de St-Nazaire, je vou­drais évo­quer l’abeille, l’abeille tra­vailleuse et ses méta­phores.

D’ailleurs, les trois cha­pitres de l’ouvrage sont titrés Alvéole 1, 2 et 3. Et avec elles une sorte de danse, celle de l’apidé devant la ruche. Car c’est bel et bien du monde du tra­vail dont il est ques­tion. Et avec une écri­ture ren­sei­gnée, grâce à des topo­nymes, des mots pré­cis de l’univers du bureau d’études ou des chan­tiers navals, des témoi­gnages, on peut voir un style s’élaborer.

Oui, un texte appuyé sur le tra­vail manuel – et en un sens, écrire est aussi une acti­vité manuelle.

J’ai peu ren­con­tré de poé­sie assu­jet­tie au monde du labeur ouvrier, sinon peut-être chez Michel Vina­ver et son théâtre. Donc, ainsi peut-être que le fai­sait Zola pour ses dos­siers, peut– on com­prendre en quoi s’étagent la réa­lité et la littérature.

Dans une démarche d’hyménoptère butinant.

“Les ins­tru­ments étaient leurs organes,

les lignes tra­cées nais­saient de gestes éprou­vés,

de gestes qui s’ajoutent à d’autres.

Ils sui­vaient un che­min d’observation

et se dépla­çaient selon les hori­zons chan­geants.

Ils ne per­daient pas la notion de tra­jec­toire.

Ils tra­vaillaient en per­for­mance,

les tra­cés jamais déso­li­da­ri­sés du corps,

les conver­sa­tions en continu pour faire naître des struc­tures.“

(p. 18)

didier ayres

Flo­rence Jou, Alvéoles Ouest, éd. Lans­kine, 2020 — 13,00 €.