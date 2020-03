Tristes pen­seurs et gran­deur de Kafka

Jean Esponde avec L’arrestation sous titré “Derrida-Kafka” s’engage dans une fic­tion ambi­tieuse où l’élément pro­pre­ment roma­nesque passe au second plan. Le récit se déroule selon deux axes : un voyage à Prague et sa des­crip­tion et une sorte de réflexion sur la lit­té­ra­ture : Kafka bien sûr, Der­rida son lec­teur mais, au-delà, toute une plon­gée chez les essayistes et phi­lo­sophes (pas tou­jours relui­sants de la French Theory).

A côté de maîtres de la décons­truc­tion appa­raissent Fou­cault, Barthes et bien d’autres dont Benoît Pee­ters et Sol­lers (accessoirement).

La struc­ture nar­ra­tive est tout aussi com­plexe. Un aspect pure­ment nar­ra­tif et des­crip­tif de doubles, du côté roman épis­to­lier au sein d’un échange entre le per­son­nage mas­cu­lin (cri­tique lit­té­raire) et une jeune doc­to­rante. Dans ce mel­ting pot sur­gissent bien des pépites dont une réflexion imper­ti­nente sur l’oeuvre de Kafka.

L’auteur y sou­ligne par exemple “l’écriture-herse” de La Colo­nie Peni­ten­taire qui devient un machine à tuer, ou encore l’importance de son Jour­nal cité abon­dam­ment et avec rai­son par Esponde.

Ce puzzle reste par­fois ban­cal dans son éco­no­mie bis­cor­nue. A trop embras­ser, l’auteur étreint mal. Dès lors, l’incident qui pré­side au livre (l’arrestation momen­ta­née à Prague de Der­rida) reste un épi­phé­no­mène même s’il a, tout compte fait, le der­nier mot dans un tel cor­pus.

Celui-ci se cherche entre réflexions per­ti­nentes — à charge envers des pen­seurs qui ne sont pas tou­jours, tant s’en faut, à la hau­teur de leurs oeuvres — et une déam­bu­la­tion dont — en dépit de pré­ci­sions — le sens se perd par­fois.

Mais le livre appa­raît déjà comme le pos­sible pro­lé­go­mène d’un autre ouvrage à venir.

jean-paul gavard-perret

Jean Esponde, L’arrestation. Derrida-Kafka, Edi­tions Ate­lier de l’agneau, St. Quen­tin de Caplong, 2020, 154 p. — 18,00 €.