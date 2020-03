Jacques Ravenne, La chute. Les derniers jours de Robespierre

La chute du tyran

Saint-Just lui-même l’a avoué : « La Révo­lu­tion est gla­cée ». A qui en dou­te­rait, on ne peut que conseiller la lec­ture du livre de Jacques Ravenne consa­cré à la chute de Robes­pierre.

A la fois récit et roman his­to­rique, écrit d’une plume vivante, il nous plonge non seule­ment au cœur des intrigues condui­sant au ren­ver­se­ment et à la mort de l’Incorruptible, mais aussi dans la méca­nique infer­nale de la Ter­reur, alors à son paroxysme.

Jacques Ravenne par­vient avec brio à recons­ti­tuer une séance hal­lu­ci­nante d’un pro­cès conduit d’une main de maître par Fouquier-Tinville qui envoie à la mort un pauvre bougre déca­pité sans savoir pour­quoi ; mais aussi une scène effroyable – ouvrant le livre – des cadavres des condam­nés jetés dans la fosse com­mune ; et enfin une confron­ta­tion ter­rible entre Fou­quier et la mal­heu­reuse Teresa Cabar­rus, enfer­mée dans une geôle inhumaine.

Bien plus, il nous fait péné­trer dans la conscience de ces hommes qui ont conduit la Révo­lu­tion dans sa phase la plus san­glante : Robes­pierre, Saint-Just et leurs par­ti­sans, lan­cés dans une radi­ca­li­sa­tion épu­ra­trice mais aussi les membres du Comité de salut public, aux mains cou­vertes de sang, et qui craignent sou­dain pour leur propre vie.

Tous ces indi­vi­dus qui ont fait la Ter­reur, ce temps que Jacques Ravenne résume d’une belle for­mule : « Si cha­cun vivait main­te­nant sous le règne de la fra­ter­nité, il n’y avait jamais eu autant de dénon­cia­tions et d’arrestations. »

Enfin, notons que le livre per­met de réflé­chir sur la place de Robes­pierre. En effet, cet homme finit par incar­ner la Révo­lu­tion ou le Peuple, ou les deux, sans aller bien évi­dem­ment jusqu’aux extré­mi­tés des Etats tota­li­taires.

La haine pour le pou­voir exé­cu­tif, si pré­gnante dans la Révo­lu­tion, ne l’aurait pas per­mis. Il n’empêche. Sa chute entraîne bel et bien celle du sys­tème qu’il mit en place et qu’il contrôla.

Un livre à lire donc et à faire lire.

fre­de­ric le moal

Jacques Ravenne, La chute. Les der­niers jours de Robes­pierre, Perrin/Plon, jan­vier 2020, 277 p. — 19,90 €.