Marie Paccou, Tricky Women (exposition)

Entre ordre de désordre

Spécia­liste des jeux d’images et de leur flots ludiques et cog­ni­tifs, Marie Pac­cou crée diverses « thé­ma­tiques ». Elle pro­pose des formes hybrides for­mel­le­ment et syn­taxi­que­ment drôles, enjouées et ren­ver­santes là où les lignes dites logiques se grèvent d’errata volon­taires. Entre ordre de désordre, la créa­trice trans­forme l’image de manière allu­sive et fun même lorsqu’il s’agit d’évoquer une rela­tion amou­reuse.

Il y a là des ron­ciers de l’amour, des loups ou leurs suc­cé­da­nés troussent les ber­gères. Gloire aux nuées, gares aux écailles semble lan­cer l’artiste au sein de ses vidéos, ins­tal­la­tions, etc..

L’œuvre ren­verse les visions binaires, expose la frac­ture entre les idéaux et le réel et casse ce qu’on veut faire croire et ce qui existe dans les plis que la société laisse bien fer­més.

Tout reste hyp­no­tique quel qu’en soit le sujet. Celle qui dirige sou­vent le tra­vail des enfants garde en elle leur regard et leur éner­gie. Elle ne croule jamais sous le poids de son savoir mais s’en dégage dans une variété de prises, de dif­frac­tions et d’histoires.

jean-paul gavard-perret

Marie Pac­cou, Tri­cky Women,

– Média­thèque de Biar­ritz, du 26 février au 11 mars 2020,

– Exhi­bi­tion Gale­rie Bil­draum, fes­ti­val Tri­cky Women, 6 au 12 mars