Matthieu Messagier, Dernières poésies immédiates

Réveiller ce qui peut l’être

A “poé­sie” — et contrai­re­ment aux sous– titrage des livres de la col­lec­tion -, celui de Mes­sa­gier est nommé “Séré­nades”. Comme pour en soi­gner la musique.

Ici, en effet, la poé­sie se fait chant léger “à l’apparent” et au visible du “cré­pus­cule du soir” comme écri­vait Bau­de­laire mais aussi aux vieilles aubes. L’auteur y joue de dépla­ce­ments séman­tiques et syn­taxiques : “La boucle du cein­tu­ron de la gaufre / Triait dans les mémoires / Che­mins sapien­tiaux allai­tant les / Trans­la­tions” dont le poète ne se prive pas afin que tout devienne conduc­teur de concré­tions inattendues.

Dans son tra­vail de rup­ture qui fit sa force, le poète pour­suit ses dérives au sein de tout ce qui se délite mais qu’il retient dans les ins­tants même lorsqu’ils sont mornes et rap­pellent à la réa­lité de la fin de vie du poète. Pour le malade, la réa­lité devient rude mais tou­jours dense.

Il est temps encore de rete­nir ou de se sou­ve­nir des “col­lines rou­gies d’érable (qui) arguent / d’une éton­nante com­plexité métamorphique”.

Demeure une pos­sible exten­sion pour trans­fi­gu­rer les étour­dis­se­ments que la fin de vie engage.“Tout en moi n’est qu’illusions excepté / la poé­sie objec­tive pour par­tir” écrit Mes­sa­gier au moment où la lumière est bar­rée par la nuit qui approche le rebelle.

Il sut si bien ouvrir la langue et il ose encore “des coups de fusil obso­lète” afin de réveiller ce qui peut l’être dans la richesse des sen­sa­tions d’ultimes images.

jean-paul gavard-perret

Mat­thieu Mes­sa­gier, Der­nières poé­sies immé­diates, Flam­ma­rion, février 2020, 176 p. — 18,00 €.