Jean-David Morvan & Elia Bonetti, Androïdes – t.07 : La Dernière Ange

Quand les robots sont plus humains que les humains…

Cette série axée sur les androïdes, ces robots à l’apparence humaine, pro­pose une vision dif­fé­rente de ces huma­noïdes. Com­po­sée de one-shot, elle est scé­na­ri­sée par un auteur nou­veau à chaque tome, offrant ainsi un large éven­tail de pos­si­bi­li­tés selon la sen­si­bi­lité ou les thèmes de pré­di­lec­tion de ces créa­teurs.

Pour le pré­sent album, l’humanisme de Jean-David Mor­van sert de base à un récit, certes futu­riste, mais qui plonge ses racines dans notre quo­ti­dien nourri par Inter­net et les réseaux sociaux, par les conflits tant armés qu’économiques.

Ati-Arian, une pla­nète à la lisière du Colo­ny­verse, est assaillie par les Insan­ka­ti­lers, des monstres qui ne laissent aucun sur­vi­vant der­rière eux. C’est la 76ème attaque por­tée sur les mondes colo­ni­sés par les humains. Des groupes d’androïdes, bap­ti­sés les Der­nières Anges, ont pour mis­sion d’aller récu­pé­rer le contenu des brain­bis des vic­times, ces disques mémo­riels implan­tés à la nais­sance sur tous les humains. Elles sont fabri­quées avec les mêmes maté­riaux, confi­gu­rées avec les mêmes logi­ciels mais il arrive que l’une d’entre elles soit dif­fé­rente, se réveille avec une conscience, res­sente des émo­tions et ainsi revive les exis­tences qu’elle a enre­gis­trées sur les cadavres.

C’est sur la pla­nète Ilog, qu’Elle est ainsi confron­tée à un choix quand elle découvre, angois­sée, un sur­vi­vant. Celui-ci s’enfuit. Elle le pour­suit vou­lant le sau­ver et tombe sur tout un groupe d’humains qui l’encerclent. C’est pour­tant impos­sible, il n’y a jamais eu de survivants…

Dans le futur ima­giné par Jean-David Mor­van, l’expansion a été si rapide, en deux siècles, que le gou­ver­ne­ment cen­tral ter­rien n’a plus les moyens logis­tiques, ni les res­sources finan­cières pour pro­té­ger ces pla­nètes loin­taines, au nombre de 3146. Celles-ci, face à la menace, com­mencent à se révol­ter et parlent d’indépendance.

Avec cette androïde déviante, appe­lée sim­ple­ment Elle, dotée d’une conscience, le scé­na­riste déve­loppe une situa­tion habile qui tient compte de réa­li­tés éco­no­miques, d’accès à la luci­dité et du cynisme des diri­geants. Avec un art du récit qui n’est plus à démon­trer, il orga­nise une intrigue de toute beauté, riche en actions, en sujets de réflexion, en coups de théâtre et une chute immo­rale, mais si réaliste.

Le des­sin a été confié à Elia Bonetti. Celui-ci com­mence à se faire une solide répu­ta­tion avec des albums de la série des Inqui­si­teurs et Pro­mé­thée (Soleil). Il donne un gra­phisme effi­cace, réa­lise des vues de l’espace, de flottes de vais­seaux spa­tiaux superbes, aussi superbes que ses androïdes qu’il dote d’un visage très fémi­nin et d’une gra­cieuse plas­tique.

C’est Elmer San­tos qui assure la mise en cou­leurs, créant des atmo­sphères du plus bel effet.

La Der­nière Ange se découvre avec un grand plai­sir pour le scé­na­rio retord, avec une pointe de cynisme, de Jean-David Mor­van et une mise en images fort réussie.

serge per­raud

Jean-David Mor­van (scé­na­rio), Elia Bonetti (des­sin) & Elmer San­tos (cou­leurs), Androïdes – t.07 : La Der­nière Ange, Soleil, coll. “Fan­tas­tique”, jan­vier 2020, 56 P. – 14,95 €.