Katrien de Blauwer, Isabelle à 24 ans… Isabelle à 42 ans… (exposition)

Katrien de Blau­wer : le doute émis

Katrien de Blau­wer dans une suite de photographies-montages pré­sente une femme énig­ma­tique. Celle qui est sou­vent nom­mée « pho­to­graphe sans caméra » se foca­lise sur le col­lage et ses nar­ra­tions en mor­cel­le­ments de situa­tions épi­cu­riennes. La figure fémi­nine est mise comme à dis­tance mais tout autant rap­pro­chée à par­tir de la sur­face jau­nie de pages de vieux maga­zines.

L’artiste découpe et défi­gure cette matière pre­mière et tout un récit para­doxal se met en place.

Ces frag­ments ico­no­gra­phiques du corps révèlent une his­toire intime du temps à tra­vers les femmes de papier glacé. L’artiste en retient des mor­ceaux du plai­sir, mais aucun visage, ni regard ne vient per­tur­ber afin la liberté d’interprétation. Ici deux his­toires paral­lèles révèlent deux moments de vie.

Il est ques­tion de séduc­tion fémi­nine où appa­raît à peine une figure mas­cu­line. La plas­ti­cienne place le spec­ta­teur en un regard masculin.

Existe une atmo­sphère étrange, un rien voyeu­riste, qui rap­pelle autant les films noirs que ceux de la Nou­velle Vague. L’amour n’est pas traité en obses­sion mais reste un pré­texte à ce qu’il devient en pas­sant d’un temps à un autre là où le sexuel montre à peine le bout de son nez et où Vénus semble à sa proie arrachée.

jean-paul gavard-perret

Katrien de Blau­wer, Isa­belle à 24 ans… Isa­belle à 42 ans…, Musée des Beaux-Arts Le Locle, du 15 février au 1er juin 2020.