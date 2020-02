Lee Ranaldo and Raül “Refree” Fernandez, Names of North End Women

Dépres­sif à sou­hait



Lee Ranaldo (ex Sonic Youth) et le Bar­ce­lo­nais Raül “Refree” Fer­nan­dez pro­posent un album noc­turne, sombre et dépres­sif à sou­hait. Sous fond d’une elec­tro par­fois sépul­crale, des sons semblent vou­loir s’en extraire de manière plus ou moins allègre ou dis­tor­due. Le roman­tisme accouche ici par le siège.

Ce n’est pas pour autant déplai­sant dans ce côté expé­ri­men­tal par­fois inégal. Tout en effet n’aboutit pas à des résul­tats concluants. L’album manque d’âme et de nouveauté.

Néan­moins, l’errance est là non sans beauté sur­tout vers la fin du set. Sonic Youth est encore per­cep­tible — mais par traces — et cela ouvre un peu dans le jeu entre la gui­tare de Lee Renaldo et la pro­duc­tion du Bar­ce­lo­nais. Très tra­vaillé et habi­le­ment construit, l’album se veut avant-gardiste un peu chic.

Mais l’ensemble gen­tri­fié reste fina­le­ment assez mièvre dans ses com­plaintes en lamento. Cela manque de jour et de lumière. Et ne réclame qu’une écoute distraite.

jean-paul gavard-perret

Lee Ranaldo and Raül “Refree” Fer­nan­dez, Names of North End Women, Mute Records, 2020.