René Groebli, The Magic Eye

“Ne me laisse pas ici parmi les ombres”

Dans les pho­tos de Groe­bli gré­sillent le réel et le rêve, l’éros et ce qui le tue. L’artiste suisse nous per­met par l’image fixe de décou­vrir le mou­ve­ment et la vitesse à tra­vers des flous et des angles de vue fascinants.

A l’exception des teintes satu­rées de sa pho­to­gra­phie en cou­leur unique et inno­vante, à tra­vers laquelle une œuvre com­man­dée devient un art intem­po­rel, c’est le noir et le blanc qui créent chez lui une poé­sie vis­cé­rale de l’être et du monde.

Tel un cha­man, Groe­bli trans­forme le grain pho­to­gra­phique et la brillance chro­ma­tique pour enchan­ter la pré­sence même lorsque le réel désen­chante.

Existent en effet ici non seule­ment un oeil qui caresse le monde mais le regard qui l’approfondit.

jean-paul gavard-perret

René Groe­bli, The Magic Eye,textes de Ste­fan Zwei­fel, Daniele Mus­cio­nico, Guido Magna­gua­gno, Hans-Michael Koetzle et Daniel Bloch­witz, Edi­tion Bil­dhalle, Zurich, 2020, 200 p. - 148 CHF.