Emmanuel Godo, Puisque la vie est rouge

Le rouge émis

Avec Emma­nuel Godo la poé­sie — comme l’existence — est nue. Elle s’organise entre les affres du passé et les incer­ti­tudes de l’avenir. Comme dans Je n’ai jamais voyagé (même édi­teur, 2018) l’auteur reste l’ermite en colo­ca­tion avec lui-même. Et ce, entre désir et peur, espoir et regret.

La vicis­si­tude demeure au sein du plus intime. Le poé­sie devient “lit & rature” où se jouent des pro­mis­cui­tés, des gênes et des sidé­ra­tions. L’auteur y rap­pelle que sou­vent il s’allonge dans l’existence presque plus mort que vivant, ce qui ne l’empêche en rien de sacri­fier à une sorte de joie où il est alors pos­sible de « com­po­ser des poèmes en short ».

Mais demeure tou­jours le trem­ble­ment du monde sur dif­fé­rents por­tants et rap­pro­che­ments. Tout reste en sus­pens au sein d’un cer­tain du doute exis­ten­tiel. L’auteur cherche des emboî­te­ments là où une manière d’envisager la vie ne per­met pas for­cé­ment que tout cou­lisse par­fai­te­ment.

Pour être dans le rouge comme pour en sor­tir, l’auteur pro­fite de moments de sus­pen­sion. Preuve qu’un cer­tain “badi­nage” — lorsqu’il est maî­trisé – crée un uni­vers fas­ci­nant car décalé, ténu et essentiel.

S’y s’abolissent toutes les conclu­sions défi­ni­tives. L’écriture pré­fère l’errance et le trouble en détour­nant tout dénoue­ment entre pagaille exis­ten­tielle et son tangible.

jean-paul gavard-perret

Emma­nuel Godo, Puisque la vie est rouge, Gal­li­mard, col­lec­tion Blanche, Paris, 2020, 160 p.