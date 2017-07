Les Aventuriers de la reine à l’assaut du Nouveau Monde

Tel un roman, le livre com­mence par l’évocation d’un vieux docu­ment res­capé des siècles : une carte, d’origine incer­taine, mais sur laquelle un de ses pro­prié­taires, sir Hum­phrey Gil­bert, a apposé sa signa­ture. Une carte qui, en 1582, était cen­sée repro­duire le tracé le plus pré­cis du monde connu à l’époque. Rapi­de­ment, au fil du pre­mier cha­pitre, l’auteur retrace les diverses expé­di­tions anglaises menées vers le Nou­veau Monde depuis sa décou­verte — suite d’échecs plus ou moins désas­treux mais qui per­mirent néan­moins de rap­por­ter suf­fi­sam­ment d’informations pour main­te­nir un cer­tain inté­rêt à l’égard de ces contrées dont on ne savait encore rien ou presque — jusqu’à l’entrée en scène de sir Wal­ter Ralegh, dont le pro­jet colo­nial consti­tue l’axe du livre. Car sir Ralegh ambi­tionne rien moins que de colo­ni­ser le Nou­veau Monde, et non plus seule­ment d’organiser de fruc­tueux échanges com­mer­ciaux. Alors favori d’Elizabeth, il a l’entier sou­tien de la sou­ve­raine, et les pre­miers colons bap­ti­se­ront leur nou­veau ter­ri­toire Vir­gi­nie, en l’honneur de la “reine vierge”

Dès lors sont déployés l’un après l’autre les volets d’une incroyable épo­pée que Giles Mil­ton peut racon­ter tout à son aise grâce à l’abondance des docu­ments écrits par­ve­nus jusqu’à nous. Et c’est avec un vrai talent de roman­cier qu’il exploite cette manne : enthou­siasmes et décep­tions, tra­ver­sées suc­ces­sives, pré­pa­ra­tion des navires, recru­te­ment des futurs colons, nomi­na­tion des capi­taines, drames, nau­frages et batailles… sont nar­rés avec entrain, sans que jamais le rythme flé­chisse sinon pour glis­ser ici et là quelques por­traits sai­sis­sants, des scènes cocasses — sir Richard Gren­ville, par exemple, met­tant un point d’honneur à tou­jours se faire ser­vir ses repas dans de la vais­selle fine alors même que les pro­vi­sions à bord sont pour­ries et infes­tées de ver­mine… — ou inat­ten­dues.



Cette verve nar­ra­tive qui n’a pas grand-chose à envier aux meilleurs romans d’aventures mari­times n’enlève rien à la dimen­sion péda­go­gique de l’ouvrage, qui pro­pose notam­ment un éton­nant pano­rama des men­ta­li­tés du moment. On apprend ainsi que la « glou­ton­ne­rie » était déjà au XVIe siècle un véri­table pro­blème de santé publique, que le tabac pas­sait chez beau­coup de ses pre­miers adeptes pour la pana­cée uni­ver­selle tan­dis que d’autres cri­ti­quaient l’engouement dont il était l’objet… et l’on est sur­pris de décou­vrir que les Indiens ne furent ni mas­sa­crés ni asser­vis d’emblée. Au contraire : les par­ti­sans de la colo­ni­sa­tion de l’Amérique pré­co­ni­saient de les trai­ter avec dou­ceur, de cher­cher à se conci­lier leurs bonnes grâces et, sur­tout, de s’efforcer de com­mu­ni­quer avec eux, allant même jusqu’à prô­ner les mariages mixtes. Ce n’est certes pas ques­tion de pure phi­lan­thro­pie — il s’agit à terme de trans­for­mer les indi­gènes en clients de l’Angleterre — mais un puis­sant inté­rêt scien­ti­fique et humain n’en est pas moins à l’œuvre ; ainsi le savant Tho­mas Har­riot s’astreint-il à décryp­ter la langue des indi­gènes — l’algonquin — afin d’en éta­blir un lexique et une grammaire.

Aussi éloi­gné de la bio­gra­phie roman­cée que de l’essai his­to­rique bien assis sur une somme de docu­ments soi­gneu­se­ment pré­sen­tés et exploi­tés, Les Aven­tu­riers de la Reine reste un véri­table livre d’histoire : on se fami­lia­rise avec la chro­no­lo­gie des évé­ne­ments, avec les enjeux diplo­ma­tiques qu’implique chaque expé­di­tion et l’on a au pas­sage un aperçu assez pré­cis de l’état des connais­sances scien­ti­fiques de l’époque. Refu­sant à son livre ce qu’une suc­ces­sion d’analyses rigou­reuses et éru­dites aurait eu de rébar­ba­tif, et sans pour autant se sous­traire à une obli­ga­tion d’exactitude, de pré­ci­sion, Giles Mil­ton a choisi de mettre en récit les aléas qui mar­quèrent les pre­mières expé­di­tions colo­niales anglaises vers le Nou­veau Monde en emprun­tant davan­tage à l’art du roman­cier qu’à la méthode de l’essayiste. Ainsi achève-t-on ce livre plus riche d’un incon­tes­table savoir tout en ayant trem­blé autant qu’un lec­teur de Robin­son Cru­soë ou de L’Ile au tré­sor au plus fort des tem­pêtes ou des batailles navales, tan­dis que craquent les navires et que tonnent les canons.

