Grimes, Miss Antropocene

Condensé pop

Claire Bou­cher (aka Grimes) est une chan­teuse, pro­duc­trice cana­dienne. Elle sort son cin­quième album après cinq ans d’absence. L’electro pop aci­du­lée mais pro­fonde suit son cours le long de cet opus réussi et cap­ti­vant.

S’y retrouvent des accents dance floor astu­cieu­se­ment ouatés.

La sor­cière du son joue de nou­veaux tours qui peuvent lais­ser froid les puristes. Mais l’ensemble reste tou­jours un rien mutant, gothique. Cela pour­rait presque frô­ler la cari­ca­ture mais Grimes sauve la donne.

Elle revient vers une déli­ca­tesse (dans l’excellent pre­mier titre) et par­fois dans des titres plus com­mer­ciaux au sein de diverses méta­mor­phoses techno-geek mais en clin d’oeil.

Tout est plus com­plexe qu’il n’y paraît entre accé­lé­ra­tions ou ralen­tis­se­ments habi­le­ment pro­gram­més par les outils de la Sili­cone Val­ley. L’artiste explore dif­fé­rentes obses­sions musi­cales du passé “réin­dus­tria­li­sées” habi­le­ment.

C’est assez envoû­tant parce que bien fait en ce qui touche d’une pop-culture Mar­vel et jeux vidéo là où la créa­trice garde la faculté de se moquer d’elle-même.

jean-paul gavard-perret

Grimes, Miss Antro­po­cene, Label 4AD, 2020.