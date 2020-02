Anne-Marie Grué-Gélinet, S’accrocher à une étoile. Ainsi va la vie aux Invalides

Les secrets des Invalides

Après un acci­dent, la jour­na­liste Anne-Marie Grué-Gélinet a été soi­gnée, plu­sieurs mois durant, aux Inva­lides. Ras­su­rons les lec­teurs qui n’en peuvent plus de l’autofiction : nous avons, ici, affaire à une femme qui s’intéresse avant tout à autrui.

Ce qu’elle nous raconte, ce ne sont pas ses misères, mais les his­toires des pen­sion­naires et des autres hos­pi­ta­li­sés qu’elle a ren­con­trés sur place.

Parmi eux, Chris­tian Gross­mann, sur­vi­vant du crash d’un héli­co­ptère en 1986, qui a nagé plus de huit heures dans l’eau froide, Hubert Ger­main, 99 ans, l’un des der­niers com­pa­gnons de la Libé­ra­tion, Henri Voillaume, ancien d’Indochine, com­pa­rable au Crabe-Tambour, mais aussi de jeunes mili­taires bles­sés lors d’opérations à l’étranger.

Leurs des­ti­nées appa­raissent comme autant de pages d’histoire vivante ; leur cou­rage et le sens de l’humour que la plu­part mani­festent sus­citent l’admiration.

L’auteure alterne le récit concer­nant les habi­tants des Inva­lides avec des pas­sages consa­crés à cette ins­ti­tu­tion, à son archi­tec­ture, à l’évolution de son fonc­tion­ne­ment… Tout cela est très ins­truc­tif sans jamais paraître ennuyeux, grâce au talent de conteuse d’Anne-Marie Grué-Gélinet et à son sens de l’anecdote savou­reuse.

Entre deux réca­pi­tu­la­tifs his­to­riques, on trouve dans l’ouvrage l’explication sur­pre­nante de la pré­sence de lapins dans les jar­dins des Inva­lides ou la manière dont le géné­ral de Gal­bert a convaincu Jacques Chi­rac de lan­cer des tra­vaux de réno­va­tion des bâti­ments (en com­men­çant par faire attra­per des rats).

Souvent drôle, par­fois léger, S’accrocher à une étoile n’en est pas moins un for­mi­dable témoi­gnage sur l’héroïsme de nom­breux sol­dats, mani­festé d’abord sur les champs de bataille, puis au retour forcé à la vie civile, dû à de lourds han­di­caps.

Les lec­teurs qui s’intéressent à l’histoire appré­cie­ront ce livre, et l’on peut gager qu’ils le pas­se­ront à leurs enfants : parmi les ouvrages sus­cep­tibles de ser­vir à l’éducation civique, on peut dif­fi­ci­le­ment trou­ver un texte plus cap­ti­vant et moins grandiloquent.

agathe de lastyns

Anne-Marie Grué-Gélinet, S’accrocher à une étoile. Ainsi va la vie aux Inva­lides, Cherche Midi, jan­vier 2020, 236 p. – 18,90 €.