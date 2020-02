Zidrou & Francis Porcel, Les Mentors – t.02 : “Seydou”

Sont-ils encore parmi nous ?

À Bar­ce­lone, Ana accouche. Un com­mando sur­git, s’empare du bébé, place une bombe dans le ventre de la maman et dis­pa­raît.

Depuis vingt ans, Ana, qui a sur­vécu à l’explosion, cherche son enfant. Lorsque sa route croise celle de Joye, une Irlan­daise pour­sui­vit par son proxé­nète et ses tueurs, les deux femmes s’unissent.

Le second et der­nier tome débute quand Joye, hos­pi­ta­li­sée, cou­verte de pan­se­ments, prend connais­sance, en com­pa­gnie d’un lieu­te­nant de police, de l’histoire d’Ana, qui avait enre­gis­tré son témoi­gnage sur une clé USB. Le poli­cier se montre scep­tique face aux révé­la­tions d’Ana, sur le fait qu’elle ait été enceinte sans jamais avoir eu de rela­tions sexuelles. Il lui fau­drait le témoi­gnage de cette Mag­da­lena, l’adolescente qui était avec elle quand cela s’est pro­duit. Joye lui révèle qu’elle a retrouvé cette femme quand arrivent, dans la chambre, deux agents, res­pec­ti­ve­ment de la CIA et du CNI espa­gnol. Sous le pré­texte de s’habiller, Joye trompe les agents et s’enfuie, avec la com­pli­cité du lieu­te­nant, dans la voi­ture de la Guar­dia civil.

Ana a été dro­guée. Elle se réveille dans un cadre qu’elle juge enchan­teur. On lui a dit que son fils est là, qu’il se nomme Sey­dou. Son inter­lo­cu­teur se féli­cite qu’elle trouve les lieux à son goût parce qu’elle va y res­ter jusqu’à la fin de ses jours.

Mag­da­lena est mariée avec un roi du net­toyage indus­triel. Celui-ci la sur­prend en plein adul­tère et veut la tuer…

Ana en apprend plus sur son fils, ce qu’il repré­sente aux yeux de ceux qui l’ont enlevé et élevé. Quand il lui révèle qu’il est une arme…

Les mytho­lo­gies du monde entier font état de héros conçus sans que la mère ait eu des rap­ports sexuels, voire sans mère du tout : Adam, Ève, Gil­ga­mesh, toute une kyrielle de dieux et demi-dieux grecs et romains, le Christ du Second tes­ta­ment… Et le scé­na­riste pose la ques­tion : “Et si cer­tains de ces men­tors exis­taient encore ?” S’inspirant de ces fic­tions, Zidrou met en musique un récit où la pro­créa­tion se fait par la pen­sée et un simple tou­cher d’un Men­tor, comme la visite d’un Archange.

Il ima­gine alors une his­toire vue par les femmes, par une mère qui n’aura de cesse de retrou­ver cet enfant venu de nulle part. Il l’entoure d’une gale­rie de pro­ta­go­nistes fort bien choi­sis, don­nant tou­te­fois des rôles posi­tifs aux dames. Le scé­na­riste les dote de la pug­na­cité des mères pour faire face à des struc­tures qui traquent ces êtres hors du com­mun soit pour les détruire soit pour les asser­vir en vue de buts peu louables.

Une conclu­sion peu banale, conju­guant féli­cité et peine, ter­mine de façon tou­chante ce dip­tyque. Zidrou offre un récit brillant, riche en rebon­dis­se­ments et en idées inté­res­santes, servi par des réflexions, des dia­logues inci­sifs et pétillants d’humour, un humour sou­vent noir, voire grin­çant. Un régal !

Fran­cis Por­cel assure un gra­phisme attrac­tif, d’une réelle beauté tant pour les per­son­nages que pour les décors. Il adapte son des­sin aux cir­con­vo­lu­tions du récit, donne des plans larges de belle fac­ture, des por­traits cra­quants des héroïnes. Il ne lésine pas sur les détails s’attachant à défi­nir au mieux les lieux des actions.

Avec Les Men­tors, Zidrou explore un nou­vel uni­vers, en extrait les prin­ci­pales com­po­santes qu’il met en scène avec maes­tria et signe un scé­na­rio ori­gi­nal. Fran­cis Por­cel, avec son gra­phisme, n’est pas en reste.

serge per­raud

Zidrou (scé­na­rio) & Fran­cis Por­cel (des­sin et cou­leurs), Les Men­tors – t.02 : Seydou, Bam­boo, coll. Grand Angle, jan­vier 2020, 48 p. – 14,50 €.