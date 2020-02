Anna Maria Belloni, Supernatura (exposition)

Hybri­da­tions & formes de vie



La pho­to­graphe ita­lienne Anna Maria Bel­loni offre un regard par­ti­cu­lier sur la nature et la rela­tion com­plexe que l’homme entre­tient avec elle. Et lorsqu’on évoque l’anthropocène, elle s’en détourne pour évo­quer des beau­tés simples et immé­diates qui se perdent.

Sur­gissent des moments d’accord où nature et huma­nité se join­toient. La pré­sence humaine s’insère dis­crè­te­ment dans des lieux au moment où la nature retrouve son pou­voir dans les élé­ments d’une mul­ti­tude de mondes démantelés.

Des fleurs prennent la place d’un visage, une che­ve­lure devient feuillage, un homme s’installe dans une vieille car­casse de voi­ture enva­hie de plantes sau­vages. Se recréent des hybri­da­tions qui tentent de réunir les formes de vie. Les uni­vers silen­cieux et mys­té­rieux font le jeu d’un récit visuel entre humour, mer­veille et dan­ger.

Une pos­sible mytho­lo­gie à venir de la “super­na­tura” semble pos­sible mais tout indique néan­moins que la péren­nité espé­rée reste encore une éter­nité bien provisoire.

jean-paul gavard-perret

Anna Maria Bel­loni, Super­na­tura, Gale­rie Annie Gabrielli, Mont­pel­lier, 31 jan­vier au 14 mars 2020.