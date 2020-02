Stéphane Demoustier, La fille au bracelet

La Mai­son de verre

Après Terre bat­tue et Allons enfants, Sté­phane Demous­tier revient au long métrage dans un film de pro­cès ou un drame de l’adolescence qui remonte l’histoire de l’ “héroïne”.

Tout passe à l’origine par un fait divers (argen­tin) qui a déjà été été l’objet d’un film dans son pays d’origine.

Ce nou­veau film tient par l’incarnation de l’héroïne même si son por­trait reste en creux. Et ce, par le parti pris de mise en scène que sou­ligne le lieu même du film et sa mai­son de verre (Tri­bu­nal de Nantes de Jean Nou­vel). Entre inter­ro­ga­toires, plai­doyers et réqui­si­toire tout se déve­loppe en une sorte de déchar­ne­ment due à la méca­nique du pro­cès.

L’idée de départ est bonne mais l’ensemble reste un peu à plat même lorsqu’on sort de l’espace du procès.

Le rôle du spec­ta­teur est celui de juré dans ce théâtre de la parole. Il reste néan­moins tenu à dis­tance si bien que ne demeure qu’un mys­tère sans beau­coup d’affects. L’absence d’enquête est pré­ju­di­ciable à l’économie du film car, en ce manque, per­sonne n’est convain­quant.

L’opacité de l’accusée se veut en pre­mier plan mais avec trop de froi­deur dans un opus où, tou­te­fois, le cinéaste conti­nue à ne jamais se répéter.

jean-paul gavard-perret

La Fille au bracelet

De : Sté­phane Demous­tier

Avec : Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mas­troianni

genre : Drame, Judi­ciaire

durée : 1H36mn

sor­tie : 12 février 2020

Synop­sis

Lise, 18 ans, vit dans un quar­tier rési­den­tiel sans his­toire et vient d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bra­ce­let car elle est accu­sée d’avoir assas­siné sa meilleure amie.