Christian Jaccard, Energies dissipées (exposition)

Inan­nu­lable moindre et action burning

En 2017, Chris­tian Jac­card a fait une dona­tion excep­tion­nelle au Centre Pom­pi­dou. Elle est pré­sen­tée pour la pre­mière fois au public et résume un par­cours ori­gi­nal où le monde est tra­duit par deux verbes « nouer » et « brû­ler ». Ces deux outils forment un para­digme qui per­mettent de créer un mou­ve­ment et une dyna­mique aux jeux d’ombres et de lumière.

Par ses désa­gré­ga­tions inhé­rentes à sa “pry­ro­ma­nie” et les éner­gies dis­si­pées qu’elle dégage, Chris­tian Jac­card pro­pose ce qui pour­rait res­sem­bler au moindre du moindre. Mais le rien demeure un tout.

Outils de pen­sée et outils de tra­vail, le noeud et l’ignition créent de nou­veaux effets de sur­face où se tissent des trames qui se répondent en écho en libé­rant l’acte clas­sique ou tra­di­tion­nel de l’art. Il échappe autant du décor que du sym­bo­lique dans un che­min de suie qui devient néan­moins de lumière à tra­vers le « supra­no­dal » coloré que Jac­card “archi­tec­ture” dans ses tra­vaux où la quin­tes­sence sta­tique se remet à bouger.

Celui qui a hor­reur du blanc (« Le blanc m’oppresse » écrit-il) crée une vision qui n’est plus faite pour sim­ple­ment illus­trer “ des faits du roi ” ni pour repré­sen­ter ou ali­men­ter des théo­ries. L’abstraction de l’artiste ne pro­pose rien qu’elle-même, loin des dra­ma­ti­sa­tions pro­ces­sion­nelles per­çues dans des contours que le regard doit par­cou­rir.

Elle devient même une abs­trac­ti­vité des quin­tes­sences à méditer.

jean-paul gavard-perret

Chris­tian Jac­card, Ener­gies dis­si­pées, Centre Pom­pi­dou, Paris, du 4 mars au 18 mai 2020.