Filippo Meneghetti, Deux

Passion secrète

Deux femmes (voi­sines) s’aiment mais, jusqu’à un temps très avancé de leur vie, l’une d’entre elles n’ose pas assu­mer qui elle est devant le monde et ses enfants. S’ensuivent une esca­lade et une déses­ca­lade “vin­tage” dans une varia­tion autour de l’obsession qui ne va pas jusqu’au bout mais qui se trans­forme ou se délite en un simple “film de vieux.”

Là où la femme deve­nue han­di­ca­pée s’en remet tant bien que mal à la morale de la géné­ra­tion suivante.

L’opus glisse vers une sen­si­ble­rie - qui laisse néan­moins hors champ l’affect — au moment où la perte d’autonomie fait bas­cu­ler le film dans un huis clos et un thril­ler d’appartement. Les deux actrices sont convain­cantes mais Deux, en dépit de ses cadrages clair-obscurs, manque de per­sua­sion et d’inquiétude là où une forme d’impressionnisme tourne au sys­tème.

Bref, le film se signale par une absence de symp­tômes là où il vou­drait les observer.

Il vou­drait jouer de la “dif­fé­rance” chère à Der­rida et cher­cher la “pan­sée” (Ber­nard Stie­gler) qui gué­rit. Mais, de fait, le mou­ve­ment même de la réa­li­sa­tion ne sort pas d’une spé­cu­la­tion secondaire.

jean-paul gavard-perret

Deux

De : Filippo Mene­ghetti

Avec : Bar­bara Sukowa, Mar­tine Che­val­lier, Léa Dru­cker

genre : Drame, Comé­die

durée : 1H35mn

sor­tie : 12 février 2020

Synop­sis

Nina et Made­leine sont pro­fon­dé­ment amou­reuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voi­sines vivant au der­nier étage de leur immeuble. Au quo­ti­dien, elles vont et viennent entre leurs deux appar­te­ments et par­tagent leurs vies ensemble. Per­sonne ne les connaît vrai­ment, pas même Anne, la fille atten­tion­née de Made­leine. Jusqu’au jour où un évé­ne­ment tra­gique fait tout basculer…