Pascal Goblot, Après la pornographie

La nudité n’est plus la bonne

Pascal Goblot dans ce court texte ren­verse bien des idées reçues et montre l’effet “retard” des images por­no­gra­phique : leur satu­ra­tion “avait désa­morcé ce qui, un temps, en avait fait la valeur des images, c’est-à-dire le secret et l’interdit, en un mot leur carac­tère d’initiation”.

L’époque a donc créé de fait, sous effet de mons­tra­tion, une frustration.

L’auteur sou­ligne en consé­quence une déva­lua­tion inhé­rente au genre. Car si “Depuis le Moyen Âge, toutes les images, avaient été des leurres méta­pho­riques, dési­gnant impli­ci­te­ment ce qu’elles cen­su­raient” — savoir des corps de femmes nues, celles qu’offre la por­no­gra­phie “moderne” crée non un oeil neuf mais une sorte de béance ocu­laire vidée de force et de sens au moment où, par son exhi­bi­tion, la nudité n’est plus la bonne.

Don­ner à voir le tri­angle inversé du sexe fémi­nin demande une mélan­co­lie et une acuité que la por­no­gra­phie ignore par manque de liberté et d’inventivité par rap­port au sujet mal­traité. Décu­lot­ter les femmes ne suf­fit pas à accor­der aux images une véri­table transgression.

D’autant que, pré­ten­du­ment pré­cur­seur, la por­no­gra­phie moderne n’a fait recy­cler des visions qui donnent à de telles images qui se veulent imper­ti­nentes une cer­taine innocence.Preuve que si le diable se cache dans cer­tains détails, encore faut-il des artistes pour le faire sur­gir.

L’acuité du regard et la force de l’imaginaire créa­tif seuls impressionnent.

Tout le reste est pathé­ti­que­ment plat plus que tonique et tue la nudité. Il faut donc se méfier des contre­fa­çons et Goblot le rappelle.

jean-paul gavard-perret

Pas­cal Goblot, Après la por­no­gra­phie, Der­rière la salle de bains, Rouen, 2020 - 5,00 €.