Gilles Bourson, Etats et lieux d’éros

La vie est une fête

Gilbert Bour­son — sou­tenu par Jacques Cauda, direc­teur de la col­lec­tion, enlu­mi­neur du livre et auteur de sa coda — ramène ceux qui ne seront que pous­sières à des mou­tons aux semences amènes à mère. Il existe pour l’auteur dans chaque femme de quoi le rendre matou. Non sa tête mais sa queue est tout mat. Et dans ces textes, cha­cune est mise en trope pour celui qui ne chi­pote pas sur l’âge des conquêtes et de leur conque.

La femme reste la géo­mètre de cer­taines asymp­totes. Qu’importe si les lèvres se chif­fonnent car c’est ainsi que l’amour se pra­tique ou se rêve. Agée ou non, qu’importe : jupe rele­vée, la salle pétrière devient la salle de jeu de la bonne démence.

Dès lors, la flûte enchan­tés ne connaît pas la clé­mence. Elle fait flèche des Vénus mille hauts qu’il s’agit de défaire. Cha­cun peut ainsi répondre à la ques­tion que Daniel Rops a oublié de poser : “Petite mort où est ta vic­toire” ?. Tout ici — en dépit de la mala­die du temps et de la com­mu­ni­ca­tion numé­rique — devient pan­théisme et rap­pelle ce que Beckett apprit : l’homme et le pan­ta­lon res­tent l’essentiel. Sur­tout lorsque le second tombe sur les talons.

L’éta­lon ne mégote plus, il s’encorne là où il faut à toute heure et tout lieu. Les patientes s’impatientent jusqu’à des âges très avan­cés. Bour­son le rap­pelle dans un lan­gage luxu­riant, sen­suel mais en rien hys­té­rique. Les croupes ber­gères en gui­pures folio­lées rendent la vie bien rose.

C’est du Piaf et du De Koo­ning. Des tra­pèze et des loo­ping. Au fond du bar, dans les dunes ou sur les trot­toirs les filles en cam­pagne rendent — par le blanc de leur cuisse et le rose thon de leurs joues — l’existence plus intense.

Il suf­fit de défaire cer­tains lacets et d’entrer en textes-hures qui se couvrent de honte mais sans la moindre contrition.

jean-paul gavard-perret

Gilles Bour­son, Etats et lieux d’éros, Z4 Edi­tions, 2020, 160 p. — 14,00 €.