Isabelle Dethan, Le Roi de paille – t.01 : “La Fille de pharaon”

Entre Égypte et Babylone…

Isabelle Dethan arrive chez Dar­gaud. Cette artiste com­plète, assu­rant sou­vent scé­na­rio, des­sin et cou­leurs, s’est déjà illus­trée, chez Del­court, dans le Fan­tas­tique avec, par exemple, les séries Mémoires de sable et Le Roi cyclope. Elle a signé des récits plus inti­mistes comme Tante Hen­riette ou Eva aux mains bleues. Mais, elle excelle dans le genre his­to­rique, avec des his­toires se dérou­lant autour du bas­sin médi­ter­ra­néen tels que Les Terres d’Horus.

Elle revient, avec ce dip­tyque, dans l’Egypte antique, l’action se dérou­lant au VIe siècle avant J.-C.

À Saïs, Neith, une des filles de Pha­raon, attire le regard de son père, par sa beauté et par sa grâce, quand elle danse pen­dant une céré­mo­nie reli­gieuse. Il la choi­sit pour effec­tuer la danse sacrée de la puri­fi­ca­tion. Une de ses sœurs lui conseille de la rater si elle ne veut pas finir dans le lit de son père. Mais, ne vou­lant pas se ridi­cu­li­ser devant toute la cour, elle effec­tue une danse proche de la per­fec­tion.

Elle se réfu­gie sur une ter­rasse où Sen­ned­jem, un de ses frères, la rejoint. Celui-ci s’inquiète de sa situa­tion. Lui-même, n’est qu’en dixième posi­tion pour l’accession au trône. Il ne veut pas,être le lar­bin d’un de ses frères. Il a décidé de fuir et pro­pose à Neith de l’accompagner. Éle­vés à la cour, ils ne connaissent rien de la vie hors de cette enceinte pro­té­gée, de l’existence à l’extérieur…

Dans ce récit, Isa­belle Dethan met en scène, à tra­vers le par­cours erra­tique de deux princes de sang, la riva­lité entre l’Égypte antique et le royaume de Baby­lone. Elle ne ménage pas ses deux héros, mul­ti­pliant leurs ava­tars, les obs­tacles qu’ils ren­contrent, les menaces, les dan­gers aux­quels ils sont confron­tés. Cepen­dant, ils font preuve de pug­na­cité.

Ce pre­mier volume est par­ti­cu­liè­re­ment riche en rebon­dis­se­ments, en stress pour Neith et Sennegjem.

Paral­lè­le­ment, l’auteure décrit les modes de vie dans les deux royaumes, tant celle du peuple que celle des familles royales. Elle retrace les rap­ports entre les gens, les liens, la « néces­sité » de pré­ser­ver une pureté du sang, la volonté de conquête, l’accroissement des ter­ri­toires, l’esclavage, les conflits armés… Elle peint le poids de la reli­gion, la volonté de puis­sance des prêtres.

Le Roi de paille raconte le peu de liberté des com­po­santes des familles royales dont le des­tin est fixé par des conven­tions, des règles rigides inven­tées pour pri­vi­lé­gier et faire per­du­rer une dynas­tie, une caste, une communauté.

Le des­sin réa­liste met en valeur toutes les des­crip­tions, les états d’âmes, les sen­ti­ments et les nom­breuses émo­tions. S’appuyant sur une docu­men­ta­tion solide, Isa­belle Dethan met en scène le faste des cours, des céré­mo­nies reli­gieuses, des palais. Elle réa­lise des décors de qua­lité tant pour les mai­sons du peuple que pour les temples, détaillant aussi les acces­soires de toutes natures, les vête­ments, les bijoux.

Sa mise en cou­leurs, aux teintes chaudes, rend par­fai­te­ment l’atmosphère de son histoire.

Un pre­mier album qui met en scène un récit passionnant.

feuille­ter l’album

serge per­raud

Isa­belle Dethan (scé­na­rio, des­sin et cou­leur), Le Roi de paille – t.01 : La Fille de pha­raon, Dar­gaud, jan­vier 2020, 56 p. – 14,00 €.