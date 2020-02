Tony Kuschner par Arnaud Desplechin, Angels in America

Le vivant et son contraire

Angels in Ame­rica fait entre­croi­ser 8 per­son­nages tan­dis que le Sida avance. Ici, la mise en scène de Des­ple­chin - qui s’en tient à une adap­ta­tion sub­tile mais écour­tée — crée un chan­ge­ment de registre de la pièce créée en 1994 dans sa ver­sion fran­çaise. 26 ans après les années Rea­gan, l’œuvre revi­si­tée joue sur plu­sieurs registres mais avec rigueur.

Et ce, grâce à Des­ple­chin et au jeu des acteurs. Michel Vuiller­moz est pica­resque, Domi­nique Blanc impres­sion­nante dans ses inter­pré­ta­tions de deux per­son­nages déli­rants. Si bien que la pièce n’est en rien démo­dée, d’autant que la mise en scène recentre sur l’intime au milieu des anges réduits à une por­tion habi­le­ment congrue.

La prouesse du jeu est remar­quable voire éblouis­sante. Le per­fec­tion reste à tous les étages grâce au pro­fes­sion­na­lisme de la Comé­die Fran­çaise. C’est un moment de théâtre for­mi­dable là où le texte raboté rend le spec­tacle plus ramassé.

La dimen­sion poli­tique demeure même si cette manière de la mon­ter “tire” vers la psy­cho­lo­gie. Cela non sans effi­ca­cité et plaisir.

jean-paul gavard-perret

Tony Kusch­ner par Arnaud Des­ple­chin, Angels in Ame­rica, Comé­die Française.

Texte fran­çais : Pierre Laville

Ver­sion scé­nique et mise en scène : Arnaud Des­ple­chin

Scé­no­gra­phie : Rudy Saboun­ghi

Cos­tumes : Caro­line de Vivaise

Lumière : Ber­trand Cou­derc

Son : Sébas­tien Trouvé

Col­la­bo­ra­tion artis­tique : Sté­pha­nie Cléau

Assis­ta­nat à la scé­no­gra­phie et à la vidéo : Julien Sou­lier

Assis­ta­nat aux cos­tumes : Mag­da­léna Calloc’h