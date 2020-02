Silvana Reggiardo, NY — 170926 (exposition)

Chro­no­pho­to­gra­phie kaléidoscopique

Silvana Reg­giardo s’est ren­due dans le quar­tier d’affaires de Man­hat­tan, au 666 de la 3ème ave­nue. Elle y a posé son appa­reil sur un tré­pied pour enre­gis­trer en six heures plus de 50 000 images.Elle en a sélec­tionné 8915 réunies dans un album géant dont les pages se déroule comme un film. Un tel kaléi­do­scope réin­vente une tem­po­ra­lité issue des prise de vues.

Il super­pose un temps ciné­ma­to­gra­phique au temps réel par le flux inces­sant des pas­sants devant une colonne en acier, située entre un café et un maga­sin fast-food. Appa­raît une dif­frac­tion des rayons lumineux.

Si chaque image a priori ne recèle pas d’intérêt par­ti­cu­lier, la struc­ture de l’ensemble crée une double his­toire : celle à la fois de Marey, de l’histoire de la pho­to­gra­phie et celle de la sen­sa­tion de vivre l’ici et main­te­nant de l’animation de la rue de New York. Si bien qu’une telle série fait croi­ser les expé­riences de Bere­nice Abbott et de Paul Gra­ham dans Man­hat­tan et une his­toire étrange à la Antonioni.

Se retrouve ici le goût de Sil­vana Reg­giardo à la fois pour les lignes et pour le temps que la prise pho­to­gra­phique péré­nise. Tout prend appui sur l’instant, au creu­set de ses suc­ces­sions de moments non-stop. Ce tra­vail lie l’infime à l’immense, le verre et le béton, liquide tout spec­ta­cu­laire pour rame­ner à des valeurs de la contem­pla­tion poé­tique de la ville.

Il s’agit de s’abîmer dans une extase nue en des ins­tants d’acmé qui, pris iso­lé­ment, n’en sont pas mais qui pro­voquent dans leur suc­ces­sion ce « temps à l’état pur » dont par­lait Proust.

jean-paul gavard-perret

Sil­vana Reg­giardo, NY — 170926, Le Bleu du Ciel — Centre de pho­to­gra­phie et d’image contem­po­raine, 12, rue des fan­tasques 69001 Lyon, du 5 au 29 février 2020.