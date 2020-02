Alexis Michalik, Une Histoire d’Amour

Alexis Micha­lik mul­ti­plie les suc­cès théâ­traux. Plu­sieurs de ses pièces sont à l’affiche. Parmi elles, Une his­toire d’amour pré­sente deux femmes les­biennes qui tentent d’avoir un enfant au moment où l’une plaque l’autre avant qu’une mort sur­vienne et oblige la “mère” sur­vi­vante à une nou­velle donne.

Cela pour­rait res­ter dans le registre d’une sit-com bou­le­var­dière mais les pirouettes se mul­ti­plient et galopent avec une cer­taine vita­lité dans cette his­toire de vie assu­mée sans clin d’oeil à la mode ou à la faci­lité factice.

Entre un oncle et une petite fille, l’auteur crée un rap­port où il existe beau­coup d’humanité et un gout du théâtre avéré. Micha­lik raconte des his­toires d’aujourd’hui (PMA, soli­tudes des enfants). Le tout en com­pli­cité avec le spec­ta­teur. La magie fonc­tionne, le public marche.

C’est donc réussi au sein de codes certes pré­cis mais qui sont trans­for­més par l’astuce et la vision du dra­ma­turge. Le jeu des acteurs est remarquable.

La corde sen­ti­men­tal et celle de l’humour résonnent à l’unisson de manière à tou­cher les spec­ta­teurs séduit par le mélange des sen­ti­ments et des situa­tion . Et ce, de la part d’un auteur qui sur­prend tou­jours car il ne se répète jamais.

jean-paul gavard-perret

Une His­toire d’Amour

un spec­tacle d’Alexis Michalik

avec Pau­line Bres­sion, Juliette Dela­croix, Alexis Micha­lik, Marie-Camille Soyer, et en alter­nance Lior Chab­bat, Vio­lette Guillon et Amé­lia Lacquemant

assis­tante à la mise en scène Ysma­hane Yaqini

assis­tée de Clé­men­tine Aus­sourd

décor Juliette Azzo­pardi

cos­tumes Marion Reb­mann

assis­tée de Vio­laine de Mau­peou

lumières Arnaud Jung

vidéo Mathias Del­fau

son Pierre-Antoine Durand

cho­ré­gra­phie Fauve Hau­tot

per­ruques Julie Pou­lain

régie pla­teau Laurent Mache­fert

assis­tant régie Paul Clément-Larosière

La Scala, Paris

13, bou­le­vard de Stras­bourg

Paris, 10e