Carole Bellaïche, Entre jeunes filles

Carole Bel­laïche est en seconde lorsqu’elle décide de pho­to­gra­phier cer­taines cama­rades filles de sa classe. Elle agit à la fois pour les séduire et de se rap­pro­cher des plus belles : elle les maquille, scé­na­rise, déguise, dans sa grande mai­son fami­liale. Ce “tra­vail” res­semble à un jeu aussi étrange que léger et sérieux.

Pour autant, la créa­trice ne se prend pas pour une pho­to­graphe. Elle le devien­dra très vite, après le lycée.

Elle réa­li­sera des books de por­traits d’acteurs et d’actrices mais aban­donne et oublie ses pre­mières pho­to­gra­phies et ses pel­li­cules dorment des années, et s’altèrent.

Bien plus tard, elle y repense et les exhume de son passé d’adolescente. Mais elles ont été modi­fiées à l’épreuve du temps. La plu­part d’entre elles sont ron­gées, par­tiel­le­ment effa­cées ou redes­si­nées par le tra­vail chi­mique et incons­cient du temps. Elles gardent néan­moins une beauté for­melle par­ti­cu­lière.

Existent un cadrage et une vision d’une fraî­cheur rare et d’une sen­sua­lité très particulière.

La jeune fille en fleur semble en repons abso­lue à ses modèles puisqu’elles par­tagent les mêmes âge et aspi­ra­tions.

Le trouble est sou­vent pré­sent dans ce jeu que l’artiste fomente en inno­cence condi­tion­nelle avec ses copines.

jean-paul gavard-perret

