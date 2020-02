Cathy Yan, Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn

Donner des écu­reuils aux noix et du gland aux lampes de chevet

Faus­se­ment pom­peux et décor­seté à tous les étages, plein de fureurs et de cou­leurs, ce film est une vision hol­ly­woo­dienne quelque peu pénible (pour cer­tains) tant sa charge explo­sive est sur­sa­turé de sons.

Tout se déroule dans un Gotham éloi­gné des Bat­man et du récent Joker. Et le film exploite les trucs des films de super-héros là où Har­ley Quinn affronte d’autres Won­der women des films de genre en défon­çant tout sur son pas­sage y com­pris les films à grand spec­tacle de ven­geance.

L’explosion est totale.



Existe un cynisme affi­ché où un per­son­nage (à l’origine secon­daire de des­sins ani­més) s’émancipe à sa façon. La réa­li­sa­trice américano-chinoise Cathy Yan fait se suc­cé­der des scènes de bagarres qui font le plai­sir des adeptes d’un film de ce type.

Et tout joue volon­tai­re­ment de la lai­deur à coups de conni­vences avec le spectateur.

Le film est symp­to­ma­tique d’un moment d’Hollywood que la réa­li­sa­trice prend néan­moins à revers. L’héroïne est la nar­ra­trice de son his­toire dans tout un jeu de répé­ti­tions assu­mées entre bruits et fureurs. Les effets sont bien sûr vus et revus, ils sont sor­tis de chez Taran­tino et John Woo.

Mais il faut se lais­ser prendre aux farces et attrapes d’un tel film. Il détruit toute ambi­tion spé­ci­fi­que­ment “Me too”. Car il reste dans un rap­port gra­tuit à la vio­lence et c’est à ce titre plu­tôt inté­res­sant car en par­tie irrécupérable.

jean-paul gavard-perret

Birds of Prey et la fan­ta­bu­leuse his­toire de Har­ley Quinn

De : Cathy Yan

Avec : Mar­got Rob­bie, Mary Eli­za­beth Wins­tead, Jur­nee Smollett-Bell

Genre : Action, Aven­ture

Durée : 1H49mn

Sor­tie : 5 février 2020

Synop­sis

Vous connais­sez l’histoire du flic, de l’oiseau chan­teur, de la cin­glée et de la prin­cesse mafieuse ?

BIRDS OF PREY (ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE D’HARLEY QUINN) est une his­toire déjan­tée racon­tée par Har­ley en per­sonne – d’une manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sio­nis, l’ennemi le plus abo­mi­nable – et le plus nar­cis­sique – de Gotham, et son fidèle aco­lyte Zsasz décident de s’en prendre à une cer­taine Cass, la ville est pas­sée au peigne fin pour retrou­ver la trace de la jeune fille. Les par­cours de Har­ley, de la Chas­seuse, de Black Canary et de Renee Mon­toya se téles­copent et ce qua­tuor impro­bable n’a d’autre choix que de faire équipe pour éli­mi­ner Roman…