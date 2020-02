Joël Blanchard, La fin du Moyen Âge

Une période mar­quée par une vita­lité créative

Quand débute la fin du Moyen Âge, ce Moyen Âge dénommé tar­dif ? Quels évé­ne­ments ont pré­ci­pité ce chan­ge­ment, quels per­son­nages en ont été les acteurs ?

Joël Blan­chard fait débu­ter cette fin avec le cou­ron­ne­ment de Phi­lippe de Valois, sous le nom de Phi­lippe VI. Il est le pre­mier à suc­cé­der aux Capé­tiens qui, en douze règnes et plus de trois siècles, avaient struc­turé, construit, agrandi le domaine royal.

Mais le contexte poli­tique est dif­fi­cile et les pre­miers sou­ve­rains ne vont pas le rendre meilleur. Lorsque Charles IV, troi­sième et der­nier fils de Phi­lippe le Bel meurt sans héri­tier mâle, Phi­lippe est nommé régent dans l’attente de l’accouchement de l’épouse du roi défunt. Elle met au monde une fille. Parce qu’il est un cou­sin ger­main des trois der­niers rois, Les grands du royaume le dési­gnent comme monarque. Cepen­dant, Edward III, le roi d’Angleterre est le petit-fils de Phi­lippe le Bel par sa mère. Celui-ci ne se mani­feste pas, ayant de gros pro­blèmes dans son royaume. Mais, quelques années plus tard, il va reven­di­quer cette cou­ronne. C’est le début de cette série de conflits réunis par les his­to­riens sous l’appellation de la Guerre de Cent ans.

C’est dans ce cadre, ce début catas­tro­phique, que les pre­miers Valois, Phi­lippe VI, Jean le Bon, Charles V vont se suc­cé­der de 1380 à 1422. Mais, avec Charles VI, une recons­truc­tion s’engage avec plus ou moins d’aléas jusqu’à la mort de Louis XII sans héri­tier et le sacre de Fran­çois Ier. C’est alors que s’installe la période dite de la Renaissance.

Joël Blan­chard détaille des temps de crises, qu’elles soient éco­no­miques, poli­tiques et diplo­ma­tiques avec les guerres endé­miques, crises démo­gra­phiques avec les épi­dé­mies, la grande peste… Il orga­nise son ouvrage et son pro­pos selon deux grands thèmes. Il s’appuie sur un dérou­le­ment chro­no­lo­gique pour expo­ser les évo­lu­tions qui ont amené cette fin de période et une ana­lyse thé­ma­tique selon quatre éclai­rages qui traitent de la poli­tique, de la sémio­tique, de l’anthropologie et du juri­dique.

Il explique cette période haute en cou­leurs, mar­quée par des riva­li­tés entre prince de sang, les rebel­lions contre l’impôt. Bien que tra­ver­sée par des troubles, des vio­lences, cette période a été celle de débats, de que­relles intel­lec­tuelles et reli­gieuses, a vu un réel bouillon­ne­ment d’idées.

Après un cha­pitre consa­cré à ce que l’auteur dénomme Les temps forts, ces moments cru­ciaux du début de la dynas­tie, il détaille le temps de l’engagement à tra­vers l’écriture, le débat, le roman, la poé­sie et l’évolution de ces signes, des vocables et de la façon de les expri­mer. Il aborde le rôle du guer­rier, de la che­va­le­rie et son rap­port au mys­tique, l’enfermement iden­ti­taire. Il inter­roge enfin sur le droit, sur le pou­voir, sur la légi­ti­mité poli­tique, la notion de sang royal, les armes de la sug­ges­tion, le concept de lèse-majesté…

Pui­sant aux sources lit­té­raires les plus per­ti­nentes, l’essayiste appuie son ana­lyse sur les textes des témoins et acteurs de l’époque pour un véri­table éclai­rage des faits et gestes des pro­ta­go­nistes sous cette dynas­tie qui a amené une période en muta­tion vers une série de réformes fon­da­men­tales.

L’historien démontre que ce siècle et demi a été mar­qué par une vita­lité créa­tive, par une pro­fu­sion de textes tant légis­la­tifs que lit­té­raires ou prophétiques.

Avec La fin du Moyen Âge, Joël Blan­chard pro­pose un ouvrage ori­gi­nal, détaillé, appuyé sur une vaste docu­men­ta­tion, pré­senté de façon claire et struc­tu­rée, expli­ci­tant, entre autres, les crises poli­tiques, leurs res­sorts, leur ori­gine et leur sens.

serge per­raud

Joël Blan­chard, La fin du Moyen Âge, Per­rin, Jan­vier 2020, 352 p. – 24,00 €.