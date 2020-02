Taika Waititi, Jojo Rabbit

Lapin à peine levé

Ce film amé­ri­cano alle­mand du réa­li­sa­teur néo-zélandais T. Wai­titi met en scène un enfant nazillon (il doit son nom pour son inca­pa­cité à avoir pu tuer un lapin). Ayant fait état de ses “idées”, il apprend que sa mère cache une jeune juive et on se doute du virage de révi­sion idéo­lo­gique que la ren­contre des jeunes héros va induire.

Mais tout est un tissu de cari­ca­tures. On est loin du Dic­ta­teur auquel cer­tains osent rap­pro­cher cette pro­duc­tion. Le film com­mence comme une farce à la Mel Brooks avant de bas­cu­ler en conte ini­tia­tique avec pathos et sucre­rie romantique.

Ce film s’adresse théo­ri­que­ment (du moins semble-t-il) aux enfants pour leur faire connaître le mal absolu de manière didac­tique. Etant trop vieux pour savoir s’il leur parle, ne sera retenu ici que la pres­ta­tion de Scar­lett Johan­son. Elle est– comme le plus sou­vent — remar­quable dans son rôle.

Le reste est d’une miè­vre­rie dou­teuse. Le film laisse se déployer les hor­reurs anti­sé­mites que ce Jojo éructe. C’est du Grand Buda­pest Hotel en bien plus raté.

L’oeuvre est d’un mau­vais goût crasse : les nazis (Hit­ler com­pris) ne sont jamais pré­sen­tés comme effrayants. Tout au plus ridi­cules.

Et c’est bien là le problème.

jean-paul gavard-perret

Jojo Rab­bitt

De : Taika Wai­titi

Avec :Roman Grif­fin Davis, Tho­ma­sin McKen­zie, Scar­lett Johans­son

genre : Guerre, Drame, Comé­die

Durée : 1H48mn

Sor­tie :29 jan­vier 2020

Synop­sis

Jojo est un petit Alle­mand soli­taire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur gre­nier.

Avec la seule aide de son ami aussi gro­tesque qu’imaginaire, Adolf Hit­ler, Jojo va devoir faire face à son natio­na­lisme aveugle.