La vie est un ballet que l’on danse” : interview de Nicole Joye (Au hasard des géométries sensibles, exposition)

Nicole Joye porte bien son nom. Et — pour rap­pe­ler une vieille publi­cité — son oeuvre pos­sède une odeur de “par­fum Bour­jois avec un J comme joie”. Son tra­vail est moins la mise en exergue des corps que de l’humain. Le lan­gage plas­tique porte vers une plus grande écoute de la syn­chro­ni­cité ou de la dis­so­nance pour, au besoin, relier des contraires dans une belle unité étrange.

Par effet d’ombres et de lumières des his­toires se ren­contrent, se racontent là où il faut contem­pler non pas l’éternité mais l’éphémère, l’impermanence.

Nicole Joye, Au hasard des géo­mé­tries sen­sibles (expo­si­tion), Alter-Art, Gre­noble, du 6 février au 1er mars 2020.

Entre­tien :



Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

La pers­pec­tive d’un bon thé et d’une petite médi­ta­tion pour faire le vide avant une jour­née pleine.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Je vou­lais être dan­seuse de bal­let. J’ai réussi puisque la vie est un bal­let que l’on danse.

A quoi avez-vous renoncé ?

A rien.

D’où venez-vous ?

Je suis née en Tuni­sie, j’ai la natio­na­lité fran­çaise et suisse, j’ai habité en Espagne et au Canada. Je suis une citoyenne du monde.

Qu’avez-vous reçu en dot ?

La joie.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Me bala­der en regar­dant autour de moi avec l’appareil photo dans le sac.

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

La façon de regar­der ce qui m’entoure.

Com­ment définiriez-vous votre approche du corps ?

Le corps est peu pré­sent dans mon tra­vail mais l’humain est partout.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

La pein­ture de Picasso qui illus­trait l’affiche de son expo­si­tion au Palais des Papes en Avi­gnon en 1973.

Et votre pre­mière lec­ture ?

“La guerre du feu” de JH Rosny car c’est le pre­mier livre que ma mère a sorti pour moi de leur propre biblio­thèque (et non la biblio­thèque rose ou verte) et parce que je n’ai jamais oublié la fin du livre.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Melo­die Gar­dot, Léo­nard Cohen, Dha­fer Yous­sef et Eugé­nia Melo e Castro.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

“Pas­sage to India” de E. M. Fors­ter pour le plai­sir de la len­teur du voyage en bateau durant lequel les per­son­nages se « pré­parent » à l’Inde.

Quel film vous fait pleu­rer ?

Cer­tains films m’émeuvent comme “Le Pia­niste” de Polanski mais je ne pleure pas, je me demande de quoi l’humain est fait.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Une belle femme.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Quand j’ai fait connais­sance de mon ami, je n’ai pas osé lui écrire. C’est lui qui l’a fait. Je suis bien contente.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

J’adore les deux villes où j’ai vécu hors de France : Madrid et Van­cou­ver. New-York est aussi la ville mythique par excellence.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Les artistes de Van­cou­ver parce que j’ai vécu dans la com­mu­nauté artis­tique de cette ville puis, plus tard, j’ai écrit sur eux.

J’aime les auteurs qui écrivent sur le monde contem­po­rain car mon propre tra­vail parle du contem­po­rain : par exemple, je suis en train de lire “Middle England” de Jona­than Coe, dont la toile de fond est le futur Brexit.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Une invi­ta­tion à faire un beau voyage…

Que défendez-vous ?

Le cou­rage d’être qui on est.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas »?

L’Amour c’est don­ner quelque chose que l’on a à quelqu’un qui en a et en donne aussi.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Quelle était la réponse ?

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Com­bien de temps cela m’a pris pour répondre aux questions !

Entre­tien et pré­sen­ta­tion réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 3 février 2020.