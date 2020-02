Pierre Christin & André Juillard, Léna – t.03 : “Dans le brasier”

Les aléas de la diplomatie…

En pre­nant comme sujet un conflit au Moyen-Orient, le scé­na­riste a un choix immense. Pierre Chris­tin a retenu l’idée d’une confé­rence dis­crète, comme il s’en tient régu­liè­re­ment, connue de quelques initiés.

Au quarante-sixième jour de la Grande Confé­rence, Léna Muy­bridge pro­fite des der­niers jours de l’été indien pour faire de l’équitation en forêt. Le prince Man­sour croise sa route et ils rentrent au com­plexe hôte­lier. Elle ren­contre un cer­tain nombre de per­sonnes qui l’appellent Miss Léna, un Sir Charles de mau­vaise humeur. Elle retrouve le Secré­taire Géné­ral pour accueillir Lund­q­vist. Elle lui est pré­sen­tée comme la res­pon­sable, étant là pour répondre aux demandes de tous les délé­gués. En réponse à une ques­tion, elle pré­cise qu’elle ne fait pas par­tie du per­son­nel diplo­ma­tique du pays d’accueil mais de la société d’événementiel char­gée du bon dérou­le­ment maté­riel des choses.

Lund­q­vist rem­place Björn Jons­son, décédé lors du pre­mier break de la Grande Confé­rence, dans un acci­dent en fai­sant du voi­lier. Léna sait que le navi­ga­teur était un fami­lier de la zone et que le cargo esto­nien, qui l’a per­cuté, navi­guait sous pavillon de com­plai­sance.

Cette confé­rence réunit des diplo­mates des dif­fé­rents pays impli­qués dans une crise au Moyen-Orient. Ils doivent pro­po­ser une réso­lu­tion qui sera adop­tée par leurs gou­ver­ne­ments res­pec­tifs. Léna et Sir Charles sont là pour faire abou­tir une solu­tion diplo­ma­tique. Mais une menace plane sur les par­ti­ci­pants, une menace connue seule­ment de Léna. Elle doit abso­lu­ment trou­ver qui, quand, comment…

Le scé­na­riste appuie son récit sur la déli­mi­ta­tion de nou­velles fron­tières sur une zone dénom­mée le Faris­tan, le nom d’une ancienne région de la Perse. Il pro­pose une carte qui, autour de l’actuelle Syrie comme point cen­tral, met en scène la Jor­da­nie, l’Arabie Saou­dite, l’Irak, la zone Kurde de la Tur­quie, le Liban, Israël et les Ter­ri­toires pales­ti­niens.

Il évoque les accords Sykes-Picot de 1916, accords tenus long­temps secrets, quand la France et l’Angleterre remo­de­laient arbi­trai­re­ment cette région. Pour ceux qui seraient inté­res­sés par le sujet, par ces accords qui ont créé une situa­tion en par­tie res­pon­sable des ten­sions et conflits actuels, la lec­ture du remar­quable ouvrage de James Barr, Une ligne dans le sable, paru aux édi­tions Per­rin en février 2017, est très éclairante.

Ce scé­na­rio montre aussi les tré­sors de patience dont doivent faire preuve les res­pon­sables de ce type de confé­rence pour essayer de trou­ver un consen­sus qui satis­fasse toutes les par­ties pre­nantes. Mais Pierre Chri­tin donne une conclu­sion qui risque de ne pas être du goût de tous les admi­ra­teurs de l’héroïne.

André Juillard assure, comme à son habi­tude, un gra­phisme réa­liste de toute beauté, une mise en page attrac­tive et des scènes du plus grand intérêt.

Avec ce nou­veau tome des mis­sions de Léna, les deux créa­teurs signent un album à l’intrigue effi­cace, riche en ensei­gne­ments, et une mise en images si réjouis­sante pour les yeux avec ses traits sub­tils et ses cou­leurs douces.

serge per­raud

Pierre Chris­tin (scé­na­rio) & André Juillard (des­sin et cou­leurs), Léna – t.03 : Dans le bra­sier, Dar­gaud, jan­vier 2020, 56 p. – 15,00 €.