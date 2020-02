Sarah Mostrel, Rien à voir suivi de Les (re)plis de l’histoire

Le livre des questions

Sarah Mos­trel enra­cine ses pein­tures dans ses textes, et ceux-ci dans les pre­mières en une sorte de condensé d’existence qui per­met à la créa­trice à la fois de pas­ser et tra­cer son che­min quitte par­fois à le rebrous­ser quand le dis­cer­ne­ment et le bon sens néces­sitent par­fois de dire leur fait aux don juju, aux don juan et ce qu’ils prennent pour leur “poil supé­rieur”.

Ils font d’eux des êtres de sac et de corde peu recom­man­dables qui fini­ront en guise de puni­tion “fra­giles et vieux”.

L’auteure et peintre le sou­ligne mais sans se lamen­ter. Si elle se sert de ses pleurs, c’est pour diluer la cou­leur afin de mieux “rire dans l’absurde”. Car la vie étant si com­pli­quée, il ne faut pas deman­der l’impossible à qui que ce soit. Les pein­tures accordent ainsi lumière et cou­leur à l’humaine engeance aussi ban­cale que le monde qu’elle a créé.

C’est d’ailleurs la seule logique de tous ceux qui, se croyant pen­seurs, ne sont que le contraire. Et l’auteure de citer pour le prou­ver Pierre Des­proges : “L’ennemi est bête : il croit que c’est nous l’ennemi alors que c’est lui !”.

Mais si l’homme est inca­pable de clair­voyance, Sarah Mos­trel lui donne sinon une leçon du moins une manière de se rin­cer l’oeil par ses pein­tures — en rien obs­cènes. C’est juste une manière de jeter l’eau du bain mais pas le gros bébé. Celui-ci, à force de s’user la mémoire, ne laisse “que les traces inter­pré­tées par l’histoire”.

Mais la créa­trice, plu­tôt que de craindre que les hor­reurs des siècles se répètent en ces sales affaires, délivre en fin de par­cours une leçon moins don­née et acquise qu’à médi­ter avec cou­rage : “il est bon de se rap­pe­ler le futur”.

Bref, ce livre en ses images et ses poèmes devient celui des ques­tions. Les réponses n’en sont pas simples.

jean-paul gavard-perret

Sarah Mos­trel, Rien à voir suivi de Les (re)plis de l’histoire, Z4 édi­tions, Le Mon­thury, 39300 Les Nans, 2020, 72 p. — 15,00 €.