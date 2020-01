Michael Höpfner, Fünf Sege Zu Fuss (exposition)

Le mini­ma­lisme éton­nant de Michael Höpfner

Le pho­to­graphe autri­chien Michael Höpf­ner vit à Vienne où il étu­dia la pein­ture et les arts gra­phiques avant d’apprendre la pho­to­gra­phie à Glas­gow. Il enseigne la pho­to­gra­phie et pour­suit ses tra­vaux per­son­nels en par­cou­rant le monde (Ukraine, Taji­kis­tan, Kaza­khs­tan, Inde, Népal, Chine, Corée du Sud, Séné­gal, Libye, Islande, Ecosse, Alba­nie Suisse et Ita­lie).

Il ne cherche jamais le pit­to­resque ou l’exotique mais des pay­sages (sur­tout) et des situa­tions pour mettre en évi­dence le rien. A ce titre, il est un des pho­to­graphes actuels les plus inté­res­sants du Land Art. Ses pho­to­gra­phies de voyage per­mettent de créer une essen­tia­li­sa­tion des pay­sages recu­lés autant du Népal que des Alpes.

Se crée une poé­sie très par­ti­cu­lière et envoû­tante. Rien n’a lieu que des pay­sages aus­tères au sein de nar­ra­tions contem­pla­tives. Elles sont enra­ci­nées dans l’espace mais sont tout autant pri­vées de repères.

On ne voit que peu l’homme sous l’écume des jours et des lieux. Tout est fait pour désta­bi­li­ser le voyeur qui, sou­dain, a du mal à être sûr non seule­ment de per­ce­voir mais de com­prendre ce qui est.

jean-paul gavard-perret

Michael Höpf­ner, Fünf Sege Zu Fuss, Foto­hof, Salz­bourg, du 6 février au 4 avril 2020.