Christine Valcke, Papiers (exposition)

S’éga­rer dans le temps

Les litho­gra­phies de Chris­tine Valcke créent une sorte de mys­tique per­son­nelle faite de bribes et de lignes de force.

Pour leur créa­trice, il ne s’agit pas d’avoir une prise sur le réel mais de s’y lais­ser empor­ter comme dans le lan­gage des images qui se crée en avan­çant en une sorte de voyage.Les oeuvres deviennent une manière de s’égarer dans le temps par ce que l’artiste découd, de débri­der en une expé­rience vive entre éta­le­ment, éla­gage et dépla­ce­ment. Ce tra­vail per­met de regar­der le réel avec une cer­taine dis­tance, y voir non pas l’éternité mais l’éphémère, l’impermanence.

Et peut-être de s’y lais­ser perdre.

Dès lors, toute l’oeuvre n’a qu’un but : ten­ter de for­mu­ler une image, s’étonner par­fois de la voir appa­raître, y réveiller ce qui est tapi dans l’ombre dans un agen­ce­ment de rêves et de pen­sées à l’épreuve du regard et des mains qui “font”.

jean-paul gavard-perret

Chris­tine Valcke, Papiers — es-art-factory, Montpellier-Figuerolles, du 7 février au 6 mars 2020.