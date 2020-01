La balena in realtà era uno squalo: la vera storia di Pinocchio, alcune cose che forse non sapevi (La baleine était en fait un requin : la vraie histoire de “Pinocchio”, certaines choses que vous ne saviez peut-être pas )

La Repub­blica

La balena in realtà era uno squalo: la vera sto­ria di Pinoc­chio, alcune cose che forse non sapevi

Una sto­ria che tutti conos­cono fin da bam­bini, cele­brata e dif­fusa in tutto il mondo anche gra­zie al car­toon Dis­ney. Ma siamo sicuri di sapere dav­vero tutto sul burat­tino più famoso di sempre ?

di Fran­cesco de Augus­ti­nis

21 Gen­naio 2020

hi non conosce a mena­dito l’intera sto­ria di Pinoc­chio? Il sim­pa­tico e sven­tu­rato burat­tino di legno, for­giato dal povero Mas­tro Gep­petto, che viene assis­tito dalla Fata Tur­china e deve affron­tare mille per­ipe­zie prima di tro­vare la retta. Oppure no ? Una delle più note fiabe di tutti i tempi, l’opera di Col­lodi ha avuto una lun­ghis­sima serie di rie­di­zioni e di tras­for­ma­zioni, da quando nel 1881 apparve per la prima volta a pun­tate su “Il gior­nale per i bam­bini” con il titolo “Le avven­ture di Pinoc­chio. Sto­ria di un burat­tino”. Oltre al suc­cesso che accolse la sto­ria man mano che veniva pub­bli­cata, il libro conobbe una for­tuna tale che dura ancora ai giorni d’oggi e ad esso furono dedi­cati altri rac­conti, film, opere d’animazione, e via dicendo. Tra le più note, il “Pinoc­chio” Dis­ney, datato 1940 — coe­ta­neo di Fan­ta­sia e di poco suc­ces­sivo al capos­ti­pite Bian­ca­neve e i sette nani-, lo sce­neg­giato tele­vi­sivo del 1972 fir­mato Luigi Comen­cini e infine l’opera del 2002 di Benigni.

Una miriade di inter­pre­ta­zioni e adat­ta­menti, che ha creato –in par­ti­co­lare per quanto riguarda il caso Dis­ney– un po’ di confu­sione sulla vicenda ori­gi­nale. Soprat­tutto se siete tra quanti si sba­lor­dis­cono a sco­prire che il Grillo Par­lante nella vera sto­ria viene schiac­ciato e ucciso da Pinoc­chio con un mar­tello alla prima appa­ri­zione, ecco quello che dovete sapere sulla vera vicenda del burat­tino più famoso del mondo.

1) Pinoc­chio par­lava già prima di essere un burat­tino

Pinoc­chio non fu ani­mato quando aveva fat­tezze di burat­tino, ma era già vivo come pezzo di legno. Un tronco che nelle prime fasi della sto­ria impazza per il paese, atterra i pas­santi e per­sino i Cara­bi­nieri, abbatte ban­chi di frutta, fino a fer­marsi davanti la porta di Gep­petto che lo modella mentre è già parlante.

2) La morte del Grillo Par­lante

Il Grillo Par­lante rap­pre­senta la cos­cienza di Pinoc­chio. Per questo, nella prima fase della vicenda, il burat­tino non sop­porta la sua raman­zina mentre sta fru­gando nella casa del padre, e senza fare tanti com­pli­menti lo spiac­cica con una maz­zetta. Il grillo riap­pa­rirà comunque, nelle vesti di fan­tasma, in diverse occa­sioni durante il romanzo, per­se­ve­rando nella sua inten­zione di redi­mere il burattino.

3) I mille volti della Fata Tur­china

La Fata Tur­china nel libro non agisce da sola ma ha “al suo ser­vi­zio” tutta una sfilza di ani­mali, tra cui un barboncino-cocchiere, un gruppo di topi che tirano la car­rozza e una lumaca-messaggero. La fata nel corso della vicenda cam­bia diversi ruoli, seb­bene sia sempre rico­nos­cei­bile dal colore dei capelli.

4) Lo squalo e il naso

L’animale che man­gia Gep­petto e Pinoc­chio non è una balena, che fu un’invenzione Dis­ney, ma uno squalo gigante. Allo stesso modo, la sto­ria del naso di Pinoc­chio, che cresce ad ogni bugia detta dal burat­tino, nel libro carat­te­rizza solo un epi­so­dio del rac­conto mentre sarà il celebre car­tone ani­mato a farne il motivo cen­trale della storia.

[…]



tra­duc­tion :

La baleine était en fait un requin : la vraie his­toire de Pinoc­chio, cer­taines choses que vous ne saviez peut-être pas

Une his­toire que tout le monde connaît depuis son enfance, célé­brée et dif­fu­sée dans le monde entier grâce au des­sin animé de Dis­ney. Mais sommes-nous sûrs de tout savoir sur la marion­nette la plus célèbre de tous les temps ?

par Fran­cesco de Augus­ti­nis

21 jan­vier 2020

Vous connais­sez toute l’histoire de Pinoc­chio ? La marion­nette en bois, sym­pa­thique et mal­heu­reuse, for­gée par le pauvre Maître Gep­petto, qui est assisté par la Fée Bleue et doit faire face à mille péri­pé­ties avant de trou­ver le droit che­min. Ou pas ?

L’un des contes de fées les plus connus de tous les temps, l’œuvre de Col­lodi a eu une très longue série de réédi­tions et de trans­for­ma­tions, depuis en 1881 où elle est appa­rue pour la pre­mière fois en épi­sodes dans “Le jour­nal pour les enfants” avec le titre “Les aven­tures de Pinoc­chio. His­toire d’une marion­nette”. En plus du suc­cès qui accueillit l’histoire au fur et à mesure qu’elle était publiée, le livre connut une for­tune telle qu’elle dure encore de nos jours et que d’autres contes, films, oeuvres d’animation, etc. lui ont été dédiés. Parmi les plus célèbres, le Pinoc­chio de Dis­ney, daté de 1940 — contem­po­rain de “Fan­ta­sia” et sui­vant de peu le fon­da­teur “Blanche Neige et les sept nains”-, le scé­na­rio télé­visé de 1972 signé Luigi Comen­cini et enfin l’œuvre de 2002 de Beni­gni. Une myriade d’interprétations et d’adaptations, qui a créé — en par­ti­cu­lier en ce qui concerne le cas de Dis­ney– un peu plus de confu­sion quant à l’histoire ori­gi­nale.

Si donc vous êtes de ceux qui s’étonnent de décou­vrir que le Cri­cket Par­lant dans la véri­table his­toire est écrasé et tué par Pinoc­chio avec un mar­teau lors de sa pre­mière appa­ri­tion, voici ce que vous devez savoir sur la vraie his­toire de la marion­nette la plus célèbre du monde.

1) Pinoc­chio par­lait déjà avant d’être une marion­nette

Pinoc­chio n’a pas été animé quand il est devenu une marion­nette, mais il était déjà vivant en tant que mor­ceau de bois. Une bûche qui, dans les pre­mières phases de l’histoire folle pour le pays, atterre les pas­sants et même les cara­bi­niers, ren­verse des étals de fruits, jusqu’au moment où il s’arrête devant la porte de Gep­petto qui le modèle pen­dant qu’il est déjà parlant.

2) La mort du Cri­quet Par­lant

Le Cri­cket Par­lant repré­sente la conscience de Pinoc­chio. C’est pour­quoi, dans la pre­mière phase de l’histoire, la marion­nette ne sup­porte pas son ser­mon alors qu’elle fouille la mai­son de son père, et que, sans autre céré­mo­nie, il l’écrase avec un mar­teau. Le cri­quet réap­pa­raî­tra cepen­dant, en tant que fan­tôme, à plu­sieurs reprises pen­dant le roman, per­sé­vé­rant dans son inten­tion de rache­ter la marionnette.

3) Les mille visages de la Fée Bleue

La Fée Bleue dans le livre n’agit pas seule mais elle a à son ser­vice tout un tas d’animaux, y com­pris un caniche-cocher, un groupe de sou­ris qui tirent le car­rosse et un escargot-messager. La fée au cours de l’histoire adopte des rôles dif­fé­rents, bien qu’elle soit tou­jours recon­nais­sable à la cou­leur de ses cheveux.

4) Le requin et le nez

L’animal qui mange Gep­petto et Pinoc­chio n’est pas une baleine, qui est une inven­tion Dis­ney, mais un requin géant. De même, l’histoire du nez de Pinoc­chio, qui gran­dit à chaque men­songe dit par la marion­nette, ne ren­voie dans le livre qu’à un épi­sode du récit tan­dis que ce sera le célèbre des­sin animé qui en fera le motif cen­tral de l’histoire.

[…]

fre­de­ric grolleau

