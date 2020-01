Nadège Trebal, Douze mille

Piéti­ne­ment dans l’inutile

Ce film réa­liste et pro­lé­taire — du moins en par­tie — n’a rien de rose. C’est le moins qu’on puisse dire. Une scène de sexe (qui ne se ter­mine pas) ouvre le film avant que, sor­tant du lieu clos, se par­courent les rues et les usines pour s’extraire du contexte natu­ra­liste en ten­tant une série d’artifices de genre ou de motifs.

La fic­tion se trans­forme en vague road-movie dépri­mant sous forme de bri­co­lage dans l’inutile de deux héros. Rodolphe Bur­ger est venu là offrir une musique qui pour­rait être une espé­rance. Gal­lota aussi. Pour des cho­ré­gra­phies impro­bables. Fran­çoise Lebrun fait ce qu’elle peut en vieille femme indigne entou­rée d’enfants.

Le pro­blème du lien argent-désir tente de sor­tir du docu­men­taire pour racon­ter le réel d’une autre façon. Mais cela ne marche pas for­cé­ment par trop d’artifice sur l’investissement du corps pro­lé­taire et éro­tique. Il existe donc des ten­ta­tives de sor­tir d’un cer­tain type de nar­ra­tion. Mais l’ensemble reste incon­sé­quent même si l’idée de départ est aussi inté­res­sante qu’artificielle.

Les 12000 euros que le héros doit rap­por­ter ne sont qu’un pré­texte. Cela tourne au cli­ché c’est du sous, sous-Claire Denis ou Bruno Dumont par manque de com­plexité là où la fan­tai­sie, en vou­lant échap­per au natu­ra­lisme, n’est qu’un mime.

jean-paul gavard-perret

Douze mille

de : Nadège Tre­bal

avec : Arieh Wor­thal­ter, Nadège Tre­bal, Liv Hen­ne­guier

genre : Drame

durée : 1H51mn

sor­tie : 15 jan­vier 2020

Synop­sis

Frank se fait chas­ser d’une casse auto­mo­bile où il tra­vaille clan­des­ti­ne­ment. Dans sa région, c’est la zone, pas de tra­vail. Bien que très atta­ché à sa vie avec Marous­sia, Frank doit par­tir trou­ver du tra­vail ailleurs, loin de chez lui. Douze mille euros : c’est la somme dont ils conviennent tous les deux, la somme qu’il devra gagner avant de reve­nir. Mais Frank va-t-il reve­nir fidèle ? Au moins fidèle à lui-même ? Va-t-il seule­ment revenir…