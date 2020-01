François Cavanna, Crève, Ducon !

Fonds de tiroir

Fallait-il à tout prix publier ce texte voulu comme une suite à Lune de miel ? C’ est le der­nier livre sur lequel Cavanna a tra­vaillé avant de mou­rir mais il était loin d’être fina­lisé.

A n’en pas dou­ter, Cavanna lui aurait apporté bien des retouches.

Trente ans après Les Ritals et Les Rus­koffs, Cavanna avec Lune de miel parais­sait déjà en des­sous de son habi­tuelle ligne de flot­tai­son. Et entrer dans la col­lec­tion Blanche ne suf­fit pas à faire oublier ses romans publiés sous un label moins pres­ti­gieux ainsi que ses textes pre­miers écrits sous l’aile du Pro­fes­seur Cho­ron aux édi­tions de l’Etoile.

Il existe certes dans Crève Ducon ! encore de la verve et de l’insolence, et de nou­velles évo­ca­tions de la période du STO en Alle­magne, de l’aventure de Hara Kiri et aussi des atteintes de l’âge qui inquié­taient l’auteur. Reste aussi bien sûr un regard sur le monde. Mais tout est loin d’être ajusté.

Cavanna sait encore se rendre tou­chant et drôle mais c’est comme si le coeur et l’esprit y étaient — sinon déjà plus — moins. Sou­vent l’auteur se perd dans des anec­dotes qui sentent la redon­dance.

Dès lors, cette nou­velle paru­tion, si elle ne retire rien à l’intérêt pour l’auteur, ne lui en apporte pas plus.

jean-paul gavard-perret

Fran­çois Cavanna, Crève, Ducon !, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, Paris, 2020, 240 p.