Kevin Krauter, Full Hand

Pop music intem­po­relle et chaude

Après avoir appar­tenu au trio de l’Indiana Hoops (“Rou­tines” 2018), celui qui en fut le moteur offre un second album solo (après “Toss Up”). Tou­jours signé chez Bayo­net Records, label fondé par Dus­tin Pay­seur de Beach Fos­sils, cet opus flirte tou­jours entre indie rock et jangle-pop lo-fi.

Les com­po­si­tions sont pla­nantes et nos­tal­giques là où la gui­tare solo aux tona­li­tés graves grave fait tou­jours mer­veille et les syn­thés lorsqu’ils agissent ne sont en rien superfétatoires.

Kevin Kra­ter ne cherche jamais les effets et les tru­quages faciles. Et c’est pour­quoi cet album néces­site plu­sieurs écoutes pour en appré­cier le charme beau­coup plus consis­tant qu’il sem­ble­rait a priori. Tout est affiné avec sim­pli­cité et sans chi­chi.

C’est donc un album pour ceux qui aime pro­fon­dé­ment la pop music intem­po­relle et chaude.

Lyrique juste ce qu’il, ondoyant et mesuré aussi, “Full Hand” est idéal pour les écoutes atten­tives lorsque la ville dort.

jean-paul gavard-perret

Kevin Krau­ter, Full Hand, label Bayo­net / Differ-Ant, 2020.