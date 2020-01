Sam Mendes, 1917

La ligne générale

Deux jeunes sol­dats anglais de la Grande Guerre sont contraints à une tra­ver­sée des lignes enne­mies au nord de la France dans un plan séquence de deux heures et en temps réel. En lui-même, l’objectif est déjà une per­for­mance. Ce tour de force fait que 1917 se trans­forme en film à oscars par excel­lence pour sa prouesse tech­nique (il est nominé pour 10 sta­tuettes).

Nous sommes loin d’ Ame­ri­can beauty du même réa­li­sa­teur. Mais ici l’envie de jouer (avec le sus­pense dans une course à obs­tacles qui tient du vidéo game) est réelle et le spec­ta­teur s’intéresse au tra­vail du chef opé­ra­teur pour ten­ter de dis­cer­ner com­ment les rac­cords invi­sibles sont fait en une telle scène.

La prouesse numé­rique des sutures priment sur le sujet en lui-même. Nous sommes loin d’une théo­ri­sa­tion du sens de la guerre pour le pur plai­sir du grand spectacle.

Le film de guerre est donc revi­sité sous l’ordre tech­nique qui plonge en immer­sion le spec­ta­teur “collé” aux deux sol­dats au milieu de nulle part et au sein d’une guerre sta­tique qui offre sou­dain un par­cours de mou­ve­ment. Il ne faut pas cher­cher ou attendre autre chose. C’est de l’entertainment qui réduit la guerre à un jeu vidéo.

L’adresse tech­nique prime sur tout élé­ment sup­plé­men­taire — psy­cho­lo­gique ou autre. Nous sommes loin des Sen­tiers de la Gloire voire des Croix de bois. La logique est de pure théâ­tra­lité menée avec maestria.

jean-paul gavard-perret

1917

Synop­sis

Pris dans la tour­mente de la Pre­mière Guerre Mon­diale, Scho­field et Blake, deux jeunes sol­dats bri­tan­niques, se voient assi­gner une mis­sion à pro­pre­ment par­ler impos­sible. Por­teurs d’un mes­sage qui pour­rait empê­cher une attaque dévas­ta­trice et la mort de cen­taines de sol­dats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véri­table course contre la montre, der­rière les lignes ennemies.