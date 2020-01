Aurore Pallet, Les Terres Jaunes

Résorp­tion et absorp­tion fantômales

Aurore Pal­let est tou­jours en chasse sur Inter­net et ailleurs pour col­lec­ter des images afin de les sou­mettre à sa stra­té­gie de mon­tage. De nou­veau, des mondes super­po­sables viennent se che­vau­cher.

Ici, elle part d’un docu­ment de 1976 de Wer­ner Her­zog à Basse-Terre, en Gua­de­loupe. “Toute la ville vient d’être éva­cuée alors que le vol­can de la Sou­frière menace d’exploser. Informé de la pré­sence sur place de plu­sieurs habi­tants ayant refusé de par­tir, le réa­li­sa­teur alle­mand décide d’aller à leur ren­contre et de fil­mer les der­nières heures de la ville. Les images qu’il nous lègue sont celles d’une cité fan­to­ma­tique, pétri­fiée par le silence.” écrit Aurore Pallet.

Et à par­tir de là, elle trans­forme ce maté­riau en images indi­cibles sombres cap­ti­vantes qui peuvent se lire de diverses manières. Ces visions hantent par leur ver­sion du monde qui semble nous indi­quer une série d’avertissements et de pré­mo­ni­tions.

Cet ensemble saturé et spec­tral crée une vision fan­tô­male par les reprises que l’artiste fait par pein­ture à l’huile. Elle se super­pose par­fois au langage.

Existe tout un jeu d’écho par résorp­tion et absorp­tion, là où la fin d’un monde est en jeu dans les der­nières images des fumées de souffre et un pay­sage de recom­men­ce­ment du monde où la voix du nar­ra­teur conclut dans le film de Her­zog : “Main­te­nant, ce sera un docu­men­taire sur une catas­trophe inévi­table, qui ne s’est jamais pro­duite.“

Mais, avec Aurore Pal­let, il y a bien plus encore. Kafka n’est jamais loin.

jean-paul gavard-perret

Aurore Pal­let, Les Terres Jaunes, Gale­rie Isa­belle Gou­nod, Paris, Du 25 jan­vier au 22 février 2020.