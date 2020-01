Mylène Besson, Dessins et livres d’artiste

Le désir et le plaisir

Le tra­vail de Mylène Bes­son se concentre sur une approche intime du corps fémi­nin et du por­trait. Ses des­sins se dis­tinguent par leur approche légè­re­ment déca­lée de la com­po­si­tion et de l’expression.

Sen­suelle par oppo­si­tion à sexuelle et par oppo­si­tion au voyeu­risme, l’artiste tourne autour de l’affection, l’ennui, la réflexion, la paix et le rire chez ses sujets. Mais aussi autour du désir et du plaisir.

Elle des­sine sou­vent des ami(e)s proches pour la mémoire qu’ils font rejaillir et parce qu’elle trouve quelque chose d’intrigant dans leur carac­tère, leur atti­tude. Dès lors, ces des­sins ont tous quelque chose de fort et de doux en même temps.

Il y a quelque chose de très spé­ci­fique qui fas­cine et que l’artiste trouve géné­ra­le­ment chez les femmes et les enfants.

Les corps jaillissent avec de simples arrière-plans les plus som­maires pos­sibles. Cette méthode mini­male per­met de se rap­pro­cher des sujets dont la créa­trice retient des moments sub­tils et intimes.

jean-paul gavard-perret

Mylène Bes­son, Des­sins et livres d’artiste, Gale­rie de Verre, Bruxelles, du 23 jan­vier au 6 mars 2020.