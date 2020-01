Benoît XVI, Cardinal Robert Sarah, Des profondeurs de nos cœurs

L’appel de Benoît XVI

Ainsi donc, jusqu’au soir de sa vie, jusqu’au cré­pus­cule d’une exis­tence consa­crée à l’Eglise, Benoît XVI aura été au centre des polé­miques, la cible des pires attaques venues du monde catho­lique pro­gres­siste. Son crime ? Défendre encore et tou­jours le credo de l’Eglise, ses tra­di­tions, sa dis­ci­pline.

Avec le synode sur l’Amazonie, le pape Fran­çois a ouvert le débat sur la pos­si­bi­lité d’ordonner des hommes mariés pour cette seule région certes, mais, à n’en pas dou­ter, la porte serait ainsi ouverte. C’est cette pers­pec­tive que refusent Benoit XVI et le car­di­nal Sarah, deux des plus grands esprits que comptent aujourd’hui l’Eglise catho­lique. Avec ce livre court mais brû­lant, écrit « des pro­fon­deurs » de leurs cœurs, ils lancent un appel au pon­tife actuel pour qu’il mette « son veto à tout affai­blis­se­ment de la loi du céli­bat sacerdotal ».

Avec la clarté de son style et la pro­fon­deur de son éru­di­tion, le pape émé­rite démontre que le céli­bat n’est pas une tor­ture impo­sée par des clercs à d’autres clercs mais trouve ses racines d’une part dans le judaïsme et d’autre part dans le renou­vel­le­ment de l’Alliance consa­crée par la venue, la mort et la résur­rec­tion du Christ. En effet, le sacer­doce des prêtres du Temple se trans­met­tait au sein d’un nombre res­treint de grandes familles et l’abstinence sexuelle leur était impo­sée uni­que­ment lors des périodes du culte.

Or, dans le chris­tia­nisme, la prê­trise est une voca­tion ouverte à tous, et le prêtre, célé­brant in per­sona christi, est au contact quo­ti­dien avec le sacré. Enfin, le prêtre catho­lique choi­sit de tout aban­don­ner, de renon­cer aux choses de ce monde pour Dieu. Il est au ser­vice total de Dieu et des fidèles qui lui sont confiés.

Quant au car­di­nal Sarah, dans sa contri­bu­tion à la fois ferme et émou­vante, il met en garde contre trois consé­quences dra­ma­tiques qu’entraînerait une telle rup­ture dans la tra­di­tion de l’Eglise. D’abord, ce serait une catas­trophe pas­to­rale majeure qui pri­ve­rait de jeunes Eglises, en cours d’évangélisation, « de cette expé­rience de la pré­sence et de la visite du Christ livré et donné en la per­sonne du prêtre céli­ba­taire ». Ensuite elle pro­vo­que­rait une confu­sion ecclé­sio­lo­gique. Car le prêtre est déjà marié ! Avec l’Eglise !

Or, celle-ci n’étant pas une ins­ti­tu­tion humaine, on ne peut trou­ver une solu­tion « tech­nique » à la crise de la foi catho­lique qui res­treint le nombre des voca­tions. Enfin, elle favo­ri­se­rait un obs­cur­cis­se­ment de la com­pré­hen­sion de ce qu’est le sacer­doce. Le prêtre est le Christ. Son céli­bat est un don qui l’unit à Dieu par l’Eucharistie.

Ce céli­bat – que les pro­gres­sistes nichés au Vati­can et dans les épis­co­pats occi­den­taux repus et bla­sés vou­draient abo­lir, expri­mant ainsi un mépris pour les peuples en voie d’évangélisation et les futurs appe­lés à la prê­trise – consti­tue pour notre temps un scan­dale. Tout comme la Croix. Et c’est là sans doute l’apport majeur de ce livre-appel : démon­trer que ce céli­bat entre en cohé­rence abso­lue avec la foi de l’Eglise.

Sa sup­pres­sion, vou­lue par les non-catholiques et les catho­liques affa­dis et pro­tes­tan­ti­sés, consti­tue­rait une étape cru­ciale dans la fusion de l’Eglise et du monde. C’est la rai­son pour laquelle elle est refu­sée par les prêtres eux-mêmes.

Le nou­veau déchaî­ne­ment média­tique contre Benoît XVI illustre la vio­lence des pas­sions au sein de l’Eglise, la peti­tesse des intrigues curiales, mais aussi la haine que sus­cite ce pape qui, du fond de sa retraite, doit peut-être son­ger aux Impro­pères de la litur­gie du Ven­dredi saint : « Ô mon peuple, que t’ai-je fait ? ».

fre­de­ric le moal

Benoît XVI, Car­di­nal Robert Sarah, Des pro­fon­deurs de nos cœurs, Fayard, jan­vier 2020, 172 p. — 18,00 €.