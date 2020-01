Jacques Réda, Le testament de Borée

Anamor­phoses poé­tiques inédites

L’œuvre de Jacques Réda est une résis­tance à tous les enfer­me­ments et les cap­tures. Des­cen­dant de Borée et de son souffle, il ne cesse d’ouvrir les champs des pos­sibles dans un esprit tou­jours agile, souple et empreint d’humour.

“D’Homère à Elling­ton, de Dante à Valéry, une force pri­maire, vent ou Titan, souffle sur cette langue sur le point de se dis­soudre”.



Pour autant, Réda ne se prend par pour un démiurge, il taquine la rime avec fan­tai­sie au nom d’une scan­sion que le vers seg­mente et anime : “C’est le rythme qui tout anime, / L’inerte comme le vivant / Mais, dans l’univers una­nime, / Pou­vait impo­ser au lan­gage / La jus­tesse de son tan­gage / Avec le vers qui va, qui vient”.

Il per­met ainsi de conte­nir autant l’homme que le monde.

Les varia­tions poé­tiques telles que Réda les pra­tique trans­forment les vani­tés clas­siques de la ver­si­fi­ca­tion en monstres opé­ra­tion­nels. Des rimes coulent des pampres et ceux-là deviennent des cornes d’abondance.

S’y tra­duit le mélange des genres au sein de mor­ceaux décom­po­sés, renoués, tor­dus, enche­vê­trés qui, dans le droit fil des grands modèles des inven­teurs, créent des ana­mor­phoses poé­tiques inédites.



Réda réin­vente à sa main des hauts lieux de l’imaginaire. Il perce le réel tout en déployant ludi­que­ment l’effacement de tout but didac­tique. L’art se réin­vente par les har­na­che­ments de la rime.

La puis­sance poé­tique fas­ci­nante devient rébus et fan­tai­sie selon une iro­nie et une vir­tuo­sité excep­tion­nelle là où tout reste en vibra­tion, com­mo­tion, chocs, braises et bran­dons magiques dans l’éclat dans la page et contre l’obscur du blanc pour sa sca­ri­fi­ca­tion et la dis­so­lu­tion de tout un logos.

jean-paul gavard-perret

Jacques Réda, Le tes­ta­ment de Borée, édi­tions Fata Mor­gana, Font­froide Le Haut, 2020, 96 p. — 14,00 €.