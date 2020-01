Bruno Cattani, Eros

Photo­gra­phie transactionnelle

Après des années d’exploration de la sculp­ture d’Eros, Bruno Cat­tani a su réin­ter­pré­ter par ses prises les aspects les plus sombres et cachés du désir. Le pho­to­graphe ita­lien retient la force des ins­tincts et pul­sions là où la matière de la sculp­ture est méta­mor­pho­sée par de telles saisies.

Les cli­chés de Cat­tani dépassent donc l’objet lui-même en décon­tex­tua­li­sant l’immobilité des marbres. Sur­gissent les dyna­miques de sujets rede­ve­nus char­nels qui s’éloignent de la fixité première.

La pho­to­gra­phie devient tran­sac­tion­nelle. Elle fait éprou­ver des émo­tions intenses là où, par ce dépla­ce­ment figu­ra­tif, beauté et éro­tisme, maté­ria­lité et abs­trac­tion se rejoignent pour une nou­velle vision.

jean-paul gavard-perret

Bruno Cat­tani, Eros, textes de Lucetta Frisa & Marco Erco­lani, Art­phi­lein Edi­tions, Lugano, 2020, 80 p.