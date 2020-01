Shake ton beau dit

Anne Serre se refuse de se lais­ser com­plè­te­ment aller dans sa Grande Tiqueté comme si une éti­quette la rete­nait encore. D’un côté, elle ne peut s’empêcher par­fois de vou­loir faire de la morale en dési­rant à tout prix réin­suf­fler du sens là où elle espère le dérou­ter. D’un autre côté, sa façon de déhan­cher la langue tourne sou­vent au même pro­ces­sus d’assonnance et de répé­ti­tion.

Bref, elle n’atteint pas la maî­trise dans l’exercice “d’imbécilité” tel que le pra­tique Novarina.

Si le Savoyard se laisse empor­ter par le son, Anne Serre reste dans la maî­trise. La méca­nique de dérè­gle­ment est certes bien hui­lée mais ne se fait pas oublier. Au contraire même : la créa­trice insiste et sou­ligne l’effet de ses conju­gai­sons déver­gon­dées (“nous per­dûmes), les glis­se­ments de voca­bu­laire (“fran­glois, sirois, pitois”).

Bref cette lit­té­ra­ture s’exhibe et c’est ce qui gêne le plus.

Anne Serre demeure dans l’ornemental ravau­dage tan­dis que, de Rabe­lais à Guyo­tat, d’autres ont fait de la langue deve­nue foraine une irré­ver­sible méta­mor­phose. L’inceste lan­ga­gier se limite ici à une expé­rience moins trau­ma­tique qu’innocemment ludique. Les portes qui pour­raient s’ouvrir ne res­tent qu’entrouvertes.

Ce qui ce cache der­rière demeure de fait sans grande sur­prise sinon le plai­sir d’un effet de jeu. D’où l’aspect décep­tif (en par­tie seule­ment car il existe un réel plai­sir de lec­ture) là où tant était espéré.

Le lec­teur se vou­lait la vic­time volon­taire de ce que l’auteure pou­vait offrir sur un plateau.Il n’aura tout compte fait que des amuse-gueules ou des trompe-la-faim.

jean-paul gavard-perret

Anne Serre, Grande Tiqueté, Champ Val­lon, Seys­sel, 2020, 96 p. — 16,00 €.