Erik Orsenna, Briser en nous la mer gelée

L’effet farce

Erik Orsenna — qui joue tou­jours le finaud — pré­sente son roman sous forme de longue lettre à une juge des affaires fami­liales pour s’excuser de lui avoir fait perdre son temps suite à son divorce suite à une idylle de quatre années. “Après L’Exposition colo­niale, après Long­temps, l’heure était reve­nue pour moi de m’embarquer pour la seule explo­ra­tion qui vaille : aimer.» . Voire.

Les affres pas­sées semblent s’oublier au moment où la juge s’est fendu d’un “Dom­mage, je sen­tais beau­coup d’amour en vous.”

C’est le pré­texte pour l’auteur - afin de se retrou­ver — de “bri­ser en nous la mer gelée” en allant jusqu’au Grand Nord “dans la patrie des vieux cher­cheurs d’or et des tré­sors per­dus, refuge des loutres de mer, des libraires sla­vo­philes et des isbas oubliées.” Le roman est donc celui de l’amour et de sa bri­sure qui va finir dans une mer gelée.

Le texte est par­fois drôle aux côtés de ce marié pour la qua­trième fois et qui, en consé­quence, ne reçoit plus de cadeaux. Tout cela reste néan­moins de l’ordre du cli­ché un peu gnan­gnan. N’est pas Lubitsch qui veut — même en littérature.

Orsenna semble plus connais­seur en mer et en mère qu’en femme même s’il est réputé spé­cia­liste du deuxième sexe. Ici — et sans doute comme en amour — il ne se fatigue pas beau­coup. Tout cela sent la pro­thèse de hanche et la bis­cotte sans sel et glu­ten avec copi­nage appuyé (pour Fot­to­rino par exemple). A oublier très vite.

On peut même lar­ge­ment s’en pas­ser. L’amour et ses affres mérite mieux que cette suite de galé­jades épis­to­laires qui, en se vou­lant miro­bo­lantes, ne sont que de l’ordre de l’effet farce.

jean-paul gavard-perret

Erik Orsenna, Bri­ser en nous la mer gelée, coll. Blanche, Gal­li­mard, Paris, 2020, 464 p. — 22,00 €.