Hubert & Gaëlle Hersent, Le Boiseleur — t.01 : “Les mains d’Illian”

Un conte social et sociétal

Sous cou­vert de fic­tion, sous le masque de contes, il est per­mis, il est pos­sible de dis­til­ler des idées rebelles, de blâ­mer des agis­se­ments de socié­tés, de dénon­cer des injus­tices plus ou moins criantes. Et Hubert appré­cie ces contes qui lui offrent l’occasion d’égratigner nos atti­tudes mou­ton­nières, de moquer les tra­vers de nos com­mu­nau­tés. Il aime ces exer­cices d’écriture qui lui per­mettent, à par­tir d’une idée bizarre, déca­lée, d’en tirer toutes les pos­si­bi­li­tés, aussi sau­gre­nues soient-elles.

La ville de Soli­dor est iso­lée du reste du conti­nent par des mon­tagnes pra­ti­que­ment infran­chis­sables. Si cet iso­le­ment a per­mis le déve­lop­pe­ment de varié­tés flo­rales peu com­munes, les seuls oiseaux ont un plu­mage terne et sont pra­ti­que­ment aphones. C’est pour­quoi s’est déve­lop­pée une pas­sion pour les oiseaux exo­tiques. Chaque mai­son com­porte au moins une cage conte­nant un vola­tile au plu­mage écla­tant et aux trilles mélo­dieux.

Illian est apprenti chez maître Kop­pel. Celui-ci ayant remar­qué son habi­leté de sculp­teur a aban­donné le tra­vail manuel pour se consa­crer à la vente des cages que réa­lise son apprenti. Elles sont très belles et se vendent un bon prix. Mais Kap­pel, mal­gré des res­sources qui aug­mentent sin­gu­liè­re­ment, n’assure à Illian, que le cou­vert et le gîte dans une sou­pente. Celui-ci, pas­sionné par les oiseaux, vou­drait bien en pos­sé­der un, mais sans argent…

C’est avec un mor­ceau de bois récu­péré dans les rebuts qu’il sculpte un ros­si­gnol, un si bel oiseau que Flora, la fille de Kop­pel, découvre avec ravis­se­ment pen­dant que le maître accuse l’apprenti de le mener à la ruine en détour­nant du bois et de la pein­ture. Sur­pris, son père lui déclare que c’est pour son anni­ver­saire qu’il a demandé cette sculp­ture.

Lorsqu’elle la montre à ses amies, toutes en veulent et Illian devient sculp­teur d’oiseaux. Mais il ne sait pas que cela va déclen­cher une suc­ces­sion d’événements qui vont chan­ger la ville, qui vont chan­ger sa vie…

L’apprenti, dûment muni d’un contrat, mais exploité par un patron tyran­nique n’est pas que l’apanage des héros de contes. Cepen­dant, celui-ci pos­sède un don, une capa­cité peu ordi­naire. Sous la contrainte, on va exploi­ter son savoir-faire, ce qui va le mettre en dif­fi­culté. Hubert fait la part belle aux oiseaux, à l’art sculp­tu­ral et s’amuse des défauts de notre civi­li­sa­tion de consom­ma­tion, nos atti­tudes de consom­ma­teurs s’appliquant à avoir tous la même chose et à faire évo­luer celle-ci en sui­vant des modes, des influen­ceuses et influen­ceurs.

Cepen­dant, dans ce cli­mat social, il intègre une large part de poé­sie avec les chants qui résonnent à tra­vers la cité, avec les cou­leurs écla­tantes des plu­mages qui ornent les fenêtres avec ces cages et ces oiseaux. Pour évo­quer une des muta­tions de la ville, le scé­na­riste regarde les faits divers et la mul­ti­pli­ca­tion des trou­vailles peu plai­santes pour consta­ter que les oiseaux dis­pa­raissent au pro­fit d’autres espèces dont les parures sont moins attrayantes et les chants sont bien moins mélodieux.

Le tra­vail gra­phique de Gaëlle Hersent est remar­quable. Son sens aigu de la mise en page offre une belle faci­lité de lec­ture, pla­çant les car­touches expli­ca­tifs en bonne place. Des pleines pages plantent le cadre de l’histoire avec brio. Les décors, dans leur sim­pli­cité, voire leur dépouille­ment, laissent la place aux per­son­nages, à leur expres­si­vité. Elle com­pose une for­mi­dable gale­rie d’oiseaux tous plus exo­tiques les uns que les autres.

Un bien bel album qui annonce une suite qu’on sou­haite aussi attrayante que le récit de ce pre­mier tome.

serge per­raud

Hubert (scé­na­rio) & Gaëlle Hersent (des­sin et cou­leurs), Le Boi­se­leur - t.01 : Les mains d’Illian, Soleil, coll. “Méta­mor­phose”, octobre 2019, 96 p. – 17,95 €.