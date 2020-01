Amiral François Dupont, Commandant de sous-marins : du Terrible au Triomphant, la vie secrète des sous-marins

« Il y a trois sortes d’hommes : les vivants, les morts, et ceux qui vont sur la mer » (Aristote)

Le suc­cès des films consa­crés aux sous-marins, du plus récent, Le Chant du Loup, aux plus anciens (Octobre Rouge, Das Boot, Kursk…) prouve, s’il en est besoin, l’étrange fas­ci­na­tion qu’exercent sur les spec­ta­teurs ces énig­ma­tiques machines, auréo­lées de pres­tige et entou­rées de secret, manœu­vrant dans le monde du silence.

L’Amiral Fran­çois Dupont a été d’abord com­man­dant de sous-marins d’attaque (SNA), avant d’armer et de prendre le com­man­de­ment du sous-marin lan­ceur d’engins (SNLE) de nou­velle géné­ra­tion Le Triom­phant. Appelé par la suite aux fonc­tions d’Etat-Major, il a quitté le ser­vice à la mer pour les cour­sives pari­siennes, et a notam­ment dirigé L’Institut des Hautes Études de la Défense natio­nale (IHEDN), l’Enseignement Mili­taire Supé­rieur et le Centre des Hautes Études Mili­taires ; il est grand offi­cier de la Légion d’Honneur.

C’est donc un expert qui raconte sa vie à bord des sous-marins. Après une pre­mière par­tie intro­duc­tive où l’auteur fait le point sur sa car­rière au moment où il consacre sa der­nière ins­pec­tion avant embar­que­ment à « son » sous-marin, il déve­loppe son ana­mnèse comme un jour­nal de bord, découpé en cha­pitres tour à tour géo­gra­phiques (1. Le Minou), thé­ma­tiques (3. L’art d’être invi­sible), phi­lo­so­phiques (4. Lévia­than).

Ainsi, chaque par­tie est une occa­sion de se livrer à une réflexion sur le métier des armes, sur la rela­tion à l’autre, sur la charge de com­man­de­ment, tout en nar­rant les évé­ne­ments mar­quants de telle ou telle tranche de la campagne.

L’ori­gi­na­lité de l’ouvrage est de ne pas se pré­sen­ter seule­ment comme un jour­nal de bord de son der­nier embar­que­ment : des enca­drés pré­cisent, hors pro­pos prin­ci­pal, des aspects, des chiffres, des don­nées, du voca­bu­laire, qui sont fort inté­res­sants et qui ne s’intégreraient pas dans la réflexion cen­trale. Ils per­mettent de faire le point sur des ques­tions que tout lec­teur se pose.

C’est un livre tou­chant d’humanité, qui s’intéresse à l’être humain par le prisme des rela­tions à bord, et qui déve­loppe, sans avoir l’air d’y tou­cher ni même l’annoncer, une réflexion sur ce que peut être l’art du com­man­de­ment et l’éthique qui doit le conduire en tout temps.

Il s’agit donc d’un ouvrage fort inté­res­sant, écrit par un expert en la matière, qui inté­res­sera aussi bien ceux qui sont pas­sion­nés par le monde de la mer que ceux qui recherchent des témoi­gnages d’aventure, ou qui s’enthousiasment pour le monde des sous-marins.

yann-loic andre

Ami­ral Fran­çois Dupont, Com­man­dant de sous-marins : du Ter­rible au Triom­phant, la vie secrète des sous-marins, Autre­ment, 2019, 256 p. — 190,0 €.