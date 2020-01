Jean d’Aillon, La Danse macabre

Une belle page d’Histoire

Ces chro­niques relatent des enquêtes qui se déroulent après la signa­ture du traité de Troyes, en 1420, traité qui recon­nait Henri V, roi d’Angleterre, comme régent et héri­tier du trône de France. Henri V meurt en 1422.

Son fils, Henri VI, étant trop jeune c’est le duc de Brad­ford qui assure la régence.

Philippe le Bon, le duc de Bour­gogne a suc­cédé à son père, Jean sans Peur, ce der­nier assas­siné avec l’assentiment du dau­phin Charles. Celui-ci s’est réfu­gié à Bourges. Paris, deve­nue ville anglaise est gou­ver­née par le régent, le duc de Brad­ford.

Dans une cour du palais de Calais, ville conquise par les Anglais quatre-vingts ans plus tôt, ce 22 février 1425, des hommes pré­parent l’assassinat de Phi­lippe le Bon. Le com­plot, piloté par le duc de Glou­ces­ter, est orga­nisé par James Mur­tagh ou Moriarty, de son nom anglais, grâce à une arme nou­velle qu’il a rame­née d’Allemagne. Si la répé­ti­tion de l’attentat, à Calais, est pro­met­teuse, il faut pou­voir appro­cher la future vic­time. Or, celle-ci est tou­jours très entou­rée et se trouve en Bour­gogne. Il est donc décidé de por­ter le coup sur les lieux.

Il faut que l’équipe, qui doit tra­ver­ser les lignes bour­gui­gnonnes, passe inaperçue.

Pour ce faire, dans un pre­mier temps, les membres se retrou­ve­ront à Paris. C’est Tho­mas Mon­ta­cute, comte de Salis­bury qui demande à maître Doule, une félon, de trou­ver un héber­ge­ment dis­cret. Celui-ci, pour don­ner l’adresse, ne trouve pas mieux que de l’inclure dans la fresque La Danse macabre que des peintres exé­cutent au cime­tière des Inno­cents. Or, les va-et-vient autour de ce point pré­cis attirent l’attention de peintres. C’est par hasard que ceux-ci en font part à Holmes.

Ce der­nier, connais­sant Doule, se méfie et se met en chasse. Cela fai­sait des semaines qu’il dépri­mait ne trou­vant rien pour s’occuper…Parallèlement, il se retrouve chargé de déni­cher une jeune per­sonne de sang royal qui…

Ce volume relate le sixième épi­sode des enquêtes d’un clerc anglais et d’un ancien archer. Bien qu’Anglais, ils vivent et exercent leur acti­vité à Paris.

His­to­ri­que­ment, La danse macabre est un motif artis­tique qui s’intègre dans l’Art macabre du Moyen Âge. La pre­mière fresque aurait été réa­li­sée au char­nier du cime­tière des Inno­cents en 1424. C’est une faran­dole qui mêle vivants et morts, ces der­niers entraî­nant vers le tom­beau les indi­vi­dus sans dis­tinc­tion de classe sociale, le pape comme le simple prêtre, l’empereur comme le paysan…

Avec Edward Holmes, Jean d’Aillon reprend quelques traits essen­tiels du détec­tive immor­ta­lisé par Conan Doyle avec les moyens des années 1420 et confronté à des évé­ne­ments de l’époque. Son second, ne faut-il pas tou­jours un couple de héros pour mieux faire vivre une intrigue ?, n’est pas méde­cin mais un ancien archer. Il a par­ti­cipé à la bataille d’Azincourt en octobre 1415, bataille qui a vu la déroute de l’armée fran­çaise. C’est là qu’il a été blessé. Il vit avec la gra­cieuse madame Bona­cieux.

Dans cet épi­sode, on retrouve d’autres acteurs impor­tants de la période comme Hum­phrey de Lan­castre, le frère cadet de Bed­ford. Les deux frères ne s’entendent pas. Le cadet a épousé Jac­que­line de Hai­naut ou Jac­que­line de Bavière, nièce de Jean sans Peur. Pour elle, il veut recon­qué­rir ses terres mais il fait face à une puis­sante armée réunie par Phi­lippe le Bon, armée qui marche sur Calais.

Le roman­cier fait visi­ter les lieux emblé­ma­tiques de l’époque avec force détails qu’il a pui­sés aux meilleures sources quand il ne peut visi­ter les sites. La des­crip­tion des per­son­nages, de leurs vête­ments, de leur cadre de vie est tou­jours très minu­tieuse.

Sur les pas de ses héros, Jean d’Aillon fait revivre une belle page d’Histoire pré­sen­tée de façon fort attractive.

serge per­raud

Jean d’Aillon, Les chro­niques d’Edward Holmes et Gower Wat­son — La Danse macabre, Édi­tions 10/18, coll. “Grands détec­tives” n° 5492, novembre 2019, 552 p. – 8,80 €.